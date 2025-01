Trofeo CONI Winter 2024, capolavoro Piemonte: secondo trionfo consecutivo!

Il Trofeo CONI Winter parla ancora piemontese! Il fine settimana porta in dote il secondo capolavoro consecutivo dei nostri ragazzi nell’edizione della “mini-Olimpiade” andata in scena in Abruzzo e dedicata come sempre agli atleti Under 14. La cerimonia di chiusura in quel di Ovindoli ha dunque incoronato di nuovo il Piemonte, capace di chiudere nel punteggio finale a pari merito con Lombardia e Alto Adige, ma issato sul gradino più alto grazie al numero complessivo di migliori piazzamenti.