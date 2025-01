IVECO CUS Torino Rugby: sconfitta all’Albonico contro il Valsugana

Sconfitta all’Albonico nell’ottava giornata del campionato di Serie A Élite per l’IVECO CUS TORINO RUGBY femminile dei coach Alberto Carbone, Roberto Modonutto, Gianmarco Perrone e Lorenzo Tucconi per 0-45 contro il Valsugana Rugby Padova. Player of the match Giordana Duca.