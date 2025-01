La Bertram sbanca il campo della capolista Brescia

Il capolavoro della Bertram si concretizza in apertura di girone di ritorno a Brescia. Espugnato il campo della capolista solitaria del campionato al supplementare per cominciare la seconda parte di campionato in un modo che migliore non poteva proprio esserci. 106-98 il punteggio con cui la squadra bianconera batte a domicilio un’avversaria che in casa aveva perso solo una volta nelle precedenti sette occasioni e tre volte in totale nelle quindici gare dell’andata che l’avevano appena incoronata campione d’inverno della Serie A Unipol.

Nell’importante antipasto del quarto di finale che il 12 febbraio le vedrà contro alla Final Eight di Coppa Italia a Torino, Tortona riesce anche ad interrompere una striscia negativa di 6 partite con i bresciani grazie ad una ripresa clamorosa, soprattutto nel quarto periodo e poi nel supplementare, dopo un primo tempo e una parte del terzo quarto in cui i padroni di casa sembravano poter disporre della sfida nel tutto esaurito del PalaLeonessa A2A, raggiungendo anche il +14 come massimo vantaggio e trovandosi ancora avanti di 11 ad appena 7’ dal termine (77-66). Lì il Derthona ha tirato ancora una volta fuori lo spirito della squadra che non molla mai, Leonardo Candi e Justin Gorham gli uomini della svolta per un successo che porta come braccio armato anche la firma di Tommaso Baldasso (5/12 da tre), che ha preso il posto che nel primo tempo era stato di Vital (tutti nel primo tempo i suoi 19 punti). Candi in regia ha dato sicurezza e punti preziosi, Gorham ha mostrato una precisione realizzativa da 19 punti tra ripresa e overtime, compresa la tripla dall’angolo - sugli sviluppi del vitale rimbalzo offensivo di Candi - che a 5” dal termine dei regolamentari ha dato la parità a quota 88, difesa nell’ultima azione difensiva dalla stoppata di Kamagate su Bilan. Mentre Baldasso, dopo un paio di triple per riaprire la sfida sul -11, è stato il match-winner del supplementare tutto da raccontare. Dopo che la guardia tortonese aveva risposto alla tripla iniziale di Ivanovic con pari moneta in apertura di prolungamento, Kamagate da sotto riporta avanti Tortona dopo un’infinità di tempo, 91-93, Gorham da oltre l’arco rafforza le speranze (93-96 a -2’37”) e, sul quinto fallo che mette fuori gioco Ivanovic dopo che sul finale di quarto era toccata stessa sorte a Vital, Baldasso segna tutti i tre liberi conseguenti a meno di 2’ dal termine, 95-99. Gorham imita poco dopo il compagno di squadra dalla lunetta per i due liberi del 95-101 e un altro rimbalzo conquistato in attacco, stavolta da Kamagate, innesca l’ennesima bomba di Baldasso del 95-104 a -1’04”. A chiudere tutto è Candi con il jump del 98-106 a 20” dalla sirena che giunge a liberare la giustificata gioia della squadra bianconera.

Il decimo successo in sedici gare fa balzare i Leoni al sesto posto in classifica, superando in un colpo solo Milano e Reggio Emilia. Quest’ultima sarà l’avversaria del prossimo turno casalingo della Bertram, in programma sabato 25 gennaio alle ore 17:30 al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato.

DICHIARAZIONI «Voglio fare i complimenti ai miei giocatori perché abbiamo giocato una partita difficilissima in casa della prima in classifica dopo una settimana di diverse partite da dentro e fuori», è l’inizio del commento in conferenza stampa dopogara del coach Walter De Raffaele. «Il mio timore su un impatto di energia non al massimo si è materializzato nel nostro primo tempo giocato sottotono. Ma il Dna di questa squadra è non mollare mai e stavolta proprio con quei giocatori che dopo un primo tempo giocato in modo modesto sono cambiati completamente, come Baldasso e Gorham, con citazione doverosa anche per Candi che ha fatto una gara importante. Era difficile venire qui, l’abbiamo fatto anche ribaltando la differenza canestri nel punteggio finale ma questo è un dato che al momento conta poco. Siamo molto contenti perché potevamo anche disunirci e invece abbiamo ribaltato tutta la situazione a nostro vantaggio».

Germani Brescia 98

Bertram Derthona Tortona 106 dts

Parziali (23-19, 52-43, 70-60, 88-88)

Brescia: Bilan 10, Ferrero, Dowe 7, Della Valle 14, Ndour 8, Burnell 18, Tonelli ne, Ivanovic 24, Mobio 1, Rivers 10, Cournooh 6, Pollini ne. Coach: Poeta

Derthona: Zerini, Vital 19, Kuhse 13, Gorham21, Candi 8, Denegri, Strautins 9, Baldasso 24, Kamagate 9, Biligha 3, Severini, Weems. All. De Raffaele.

Arbitri: Lo Guzzo di Pisa, Baldini di Firenze, Quarta di Torino.