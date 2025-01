L'Avigliana Basket consolida il secondo posto in classifica

Le Greens inaugurano il 2025 affrontando San Giacomo Novara, in un PalaDrubiaglio pieno di bimbe e giovani giocatrici accorse per la Notte del Basket e del Minibasket aviglianese in Rosa. Avigliana consolida il secondo posto in classifica fin dalla prima metà di partita, legittimando il vantaggio maturato con una buona presenza a rimbalzo e condividendo il pallone in attacco, anche se non con percentuali al tiro adeguate; si va al riposo sul 32-19.