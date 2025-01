Eurogymnica: ai Nazionali di Twirling Silvia Fassio brilla a Cantalupa 

Due giorni di gara senza sosta e senza respiro, con in palio i primi titoli italiani ma anche un posto per le prossime competizioni continentali, la Nations Cup e il il Campionato del Mondo di Specialità, che dopo il successo organizzativo del 2022, sono stati nuovamente assegnati dalla federazione internazionale alla FITw del presidente Porqueddu. Un evento che vedrà sbarcare nel capoluogo piemontese un paio di migliaia di atlete e atleti, per circa 10 giorni di gare organizzate nella sontuosa Inalpi Arena.

Protagonista assoluta Silvia Fassio, stellina di Eurogymnica che ha sfoggiato classe e carattere, sottolineando che crescita tecnica e psicologica stanno continuando di pari passo anche dopo i successi nel Duo dello scorso anno, in cui la ciglianese, in coppia con Elisa Massari, aveva conquistato il Titolo Nazionale di Serie A ma soprattutto il quarto posto ai Mondiali di Svezia, miglior prestazione azzurra di tutta la spedizione.

La classe 2007 nonostante il quinto posto in fase preliminare, ha poi sbaragliato la concorrenza con una rimonta da brividi, strappando la medaglia d'oro alle validissime avversarie e ottenendo il titolo di Campionessa Nazionale nella categoria Senior A.

Verrebbe da credere che l'entusiasmo per il primato abbia dato un'ulteriore sferzata di energia alla Fassio, che in coppia con la partner di sempre, Elisa Massari, ha poi confermato le proprie abilità per l'ennesima volta. In realtà la coppia in questione, ormai perfettamente affiatata, viene vista come quella da battere, in competizione non solo con le avversarie ma anche con se stessa, nel continuo tentativo di migliorarsi.

Per loro è arrivato puntuale il Titolo di Campionesse Nazionali nella specialità Artistic Pair Senior Élite.

Ottima prestazione anche di Noemy Vecchio nella categoria Junior A, che si è aggiudicata la medaglia d'argento e il pass per il primo mondiale della sua carriera, dopo le qualificazioni che la vedevano al primo posto.

La giornata era iniziata con i Solo con in campo Marika Vecchio nella categoria cadetti B, alla sua prima esperienza nazionale. La giovane EGirl ha eseguito una buona routine, migliore rispetto alle precedenti gare regionali, ma ha concluso al nono posto, mancando l'accesso alla finale così come successo nella categoria Junior B, a Sofia Castelmaro che ha superato i preliminari con uno speranzoso quarto posto ma poi ha concluso la finale al settimo. Anche Emma Ferraris nella categoria Youth B qualificata per la finale, ha fatto sperare nell'impresa, scalando la classifica fino ad un onorevole quinto posto.

Dopo questi risultati, l'attenzione era tutta concentrata su due ginnaste della sezione ritmica di Eurogymnica, prestate da qualche tempo al Twirling: Alessia Laghezza e Stefania Straniero, che si sono cimentate nella specialità degli X-Strut. Le ottime performance portate in campo con tanto impegno e determinazione, sembravano aver dato a Stefania la possibilità di superare la selezione nell'ostica categoria Senior Élite; purtroppo la sua corsa all'evento internazionale si è conclusa con un quinto posto che ha lasciato un po' di amaro in bocca, subito addolcito dall'argento di Laghezza nella categoria Junior Élite, che ha conquistato il secondo gradino del podio in classifica nazionale e l'accesso al mondiale. Un buon segnale anche per le coach Regina Liboria e Giulia Actis, che sperano di poter coinvolgere nel lavoro altre ginnaste di ritmica per coniugare le peculiarità delle due discipline.