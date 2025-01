FIBS Piemonte: si è svolto a Torino il clinic su "La Tecnica del Lancio"

Relatrice d'eccezione Elisa Longa, lanciatrice e vincitrice di due scudetti (2013 e 2014) ed una European Premiere Cup Women (2014) con la Rhibo Softball La Loggia, con esperienze di club in seria A1 anche col Nuoro Softball Italia, oltre ad aver indossato la maglia della Nazionale Italiana. Il clinic infatti ha avuto come oggetto la "Tecnica di Lancio" softball ed ha avuto un buon numero di tecnici partecipanti.

E' stata un’occasione oltre che per approfondire le tecniche di lancio, anche un momento di confronto al fine di imparare nuove metodologie orientate alla valorizzazione delle doti delle atlete attraverso un approccio personalizzato.