Passi avanti per Basket College Novara, ma al Sartorio vince ancora Biella 

Un vero peccato, perché davanti ad un pubblico ancora numeroso, questa volta Novara anzitutto ci crede fin dal primo secondo, lotta, si porta avanti nel punteggio, salvo poi perdersi nell’ultima frazione di gioco. Questione di testa? Forma fisica? Lo diranno i prossimi incontri. Vero è che finalmente Novara era riuscita finalmente a portare in campo praticamente tutti gli effettivi, fatto salvo il 2005 Elias Fajri, in riabilitazione.

Il primo quarto è dunque scintillante, i Collegiali finalmente si mostrano ad inizio consapevoli e più sciolti del solito, i Biellesi d’altro canto nei si trovano nei loro schemi a memoria. Alla fine del primo quarto è decisiva la percentuale del tiro da tre, che vede Biella uscire vincitrice sul 23-17.

Coach Lo Storto prende qualche contromisura, nel secondo quarto Novara inizia a spingere, serra le file della difesa mentre in attacco il rientrante Fornara inizia a prendere confidenza con il canestro, segnando 7 punti nella sola frazione. Coach Danna per i lanieri chiama time-out per spezzare il ritmo, le squadre vanno a riposo sul 39-37 per College.

Nel terzo quarto sono i lanieri a cambiare l’approccio della partita, il biellese Sartore subisce Tedoldi in difesa, 9 punti nel terzo quarto per il 2005 novarese, quindi si mette in proprio, distribuendo assist ai compagni Bamba, Cena e Rossi che riescono ad aggirare il muro difensivo di Vintonyak.

L’ultimo quarto riparte dal 58-59. Biella rientra in campo determinata, sfoderando grinta e pressione fisica, anche al limite del regolamento, Novara dal canto suo, prova a reagire ma resta al palo, con il canestro che “sputa” fuori almeno due tiri già realizzati. Il cambio di pressione di Biella è tale da sorprendere anche gli arbitri, che in almeno due occasioni restano incerti sui fischi, salvo ribaltare la decisione già presa, in entrambi i casi a favore di Biella. E’ il colpo finale per College, che fiaccata accusa il colpo e si vede sfilare la vittoria, con Sartore protagonista e che prende la rivincita su Tedoldi segnando sette punti in cinque minuti.

Prima di campionato ancora luci ed ombre per Novara. Prossimo appuntamento ancora con Biella, ma questa volta in trasferta, sponda Teen Basket.