BEA Chieri: le gare del settore giovanile

Bella vittoria per l'Under 13 Femminile, che supera Moncalieri, e per l'Under 14 Femminile con Granda Cuneo. L'Under 19 Gold supera Cus Torino, i Top Junior vincono con Unisport Cavagnolo, l'Under 15 Uisp vince con 5 Pari Torino e l'Under 14 Uisp T-Sec con Cus Torino. Vincono entrambi i gruppi Under 13 Gold (gruppo Nero con 5 Pari Torino e gruppo Arancio con Area Pro 2020), mentre l'Under 13 Regionale cede in trasferta a Kangaroos Sport, l'Under 14 Regionale Nero a Basket Bollente e l'Under 14 Regionale Arancio ad Area Pro 2020.

U15 ECCELLENZA

MONCALIERI - BEA CHIERI 52-58

Parziali: 18-18, 34-33, 42-46

BEA CHIERI: Fatai (Cap.) , Borz 8, Di Giorgio, Cristiano 8, Filane 2, Beccaria 2, Longo 10, Montiglio 8, Bassi 2, Calo' 5, Coltiletti 13, D'Amore. Allenatore: Conti, Ass. Pirocca.

MONCALIERI: Musso (Cap.) 8, Gaido 4, Quaglia 6, Fall, Virgilio, Sabbia , Peverini 16, Parise, Mancin 4, Cavaliere 2, Biondi 12, Edward. Allenatore: Gallo, Ass. Scartezzini.

BEA CHIERI - AREA PRO 60-83

Parziali: 16-20, 24-41, 35-67

BEA CHIERI: Fatai (Cap.), Borz 4, Spano 1, Di Giprgio, Cristiano 4, Filane 14, De Mita, Montiglio 11, Calo' 10, Beccaria 5, Coltiletti 11, D'Amore. Allenatore: Conti, Ass. Pirocca.

AREA PRO: Ansaldi (Cap.) 8, Berta, Barbett 2, Boru 14, Saracco , Boretto 6, Fera 8, Bechis 17, Pieroni 11, Varriani 6, Krediet 2, Pirolo 9. Allenatore: Petrachi, Ass. Vietto.

U13 FEMMINILE

BEA CHIERI-LIBERTAS MONCALIERI 47-30

Parziali: 14-11; 31-16; 37-24

BEA Chieri: Giardiello 19, Santoro 5 , Della Croce 8, Didedda 10, Giangualano 3, Fasano 2, Gabriele, Sacchero, Barba. All. Diotti.

U14 FEMMINILE

GRANDA COLLEGE CUNEO - BEA CHIERI 32-62

Parziali: 4-15, 10-44, 20-59

BEA CHIERI: Di Dedda, Santoro 4, Giangualano, Giardiello 16, Sangiorgi 9, Cammareri, Della Croce 2, Ferrone 16, Savio, Bernardinello 15. All. Corrado, Ass. Diotti.

U19 GOLD

BEA CHIERI-CUS TORINO 68-58

Parziali:(21-11; 33-26; 47-41)

CHIERI: Ahia 2, Bianco 10, Viggiano 6, Moris 10, Torre, Bechis, Pagano 6, Nsir 10, Mout 2, Dioum 4, Okoro 18. All. Musto, Ass. Bonifacio, Acc. Bechis.

CUS: Fontanarosa F. 9, Petitti 6, Schirru 2, Venezia 5, Fontanarosa N. 2, Zordan, Bagnati, Cendola 13, Cappelletti 18, Romeo 2. All. Distratis, Acc. Cendola.

TOP JUNIOR

AS UNISPORT-BEA CHIERI SSDRL 43-74

Parziali: 4-12; 19-25; 36-46

BEA CHIERI: Alò 8, Antoniolo F. 2, Antoniolo S. 3, Bertoglio 13, Consiglio 5, Di Salvo 2, Favaro 3, Munafò 20, Ricciardo 17. All. Mussio.

U15 UISP

BEA CHIERI-5 PARI TORINO 60-38

U14 UISP

BEA T-SEC-CUS TORINO 59-38

U13 GOLD

BEA CHIERI NERO-5 PARI TORINO 83-46

Parziali: 27-12; 44-24; 62-40

Bea Nero: Campana 2, Bergano 18, Zanzon 26, Betta E. , Betta F., Cordero 4, Canazza, Goria 5, Vay 12, Chisari 16. All.Bittner.

Asd 5 Pari: Benedetti 11, Boffitto 6, Pignata, Ostuni 8, Tremolanti 5, Ravazzotti 2, Lodi, Montimurro 4, Montanaro, Varvello 5, Ebonka 5. All. Boffitto.

BEA CHIERI ARANCIO-CUS TORINO 74-23

Parziali: 21-2; 43-14; 57-17

CHIERI: Fasano 6, Pupeschi 6, Marocco 8, Bonnet 11, Errico 4, Franchi 4, Parizia 4, Longo 8, Audisio, Garabello 11, Silvestro 12. All. Bonifacio, Ass. D’Arrigo.

CUS: Aliano 5, Bellino 4, Delvino 2, Migliari, Sentnelli 2, Mouriglia 4, Pesce 2, Raimondo, Salice 2, Tamberi 2. All.Bartoletti, Ass.Torazza.

U13 REGIONALE

KANGAROOS SPORT - BEA CHIERI 45-24

Parziali : 10-6, 20-10; 35-18

BEA CHIERI : Jarca (K) 7, Iantorno 5, D’Amato 4, Franceschi 2, Coman 2, Gallo 2, Paolino 2, Galliano, Navone, Gallo, Tavazzi, All. Bertulessi, Ass. Lafiosca.

U14 REGIONALE

BEA CHIERI NERO-BASKET BOLLENTE AQUI TERME 50-41

BEA CHIERI ARANCIO-AREA PRO 2020 73-93

Parziali:(14-31; 34-54; 53-81)

CHIERI: Mouaddine NE, Porcu 3, Zuccarello 5, Serratore 25, Murolo 26, Mariani 9, Cecchi NE, Gioda 3, Tarallo 2, Dalmasso NE. All. Corrado, Ass. Bonifacio, Acc. Smeriglio

AREA PRO: Artero, De Robertis 4, Magini 4, Albanese 20, Bongiovanni, Cottura 3, Pieroni 33, Laiola, Ferreri, Lisai 12, Saracco 7, Abruzzese 6. All. D’Onofrio, Ass. Lenzi.