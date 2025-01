Sports Club Sangano: un grande passo verso il Mondiale e la Nations Cup di Torino

Due giorni di gara intensissimi a Cantalupa questo week end, 450 atleti, 50 società e tutti davvero agguerritissimi per conquistarsi un posto per la prossima competizione mondiale prevista per il prossimo agosto a Torino.

Questi i nostri risultati migliori, tutti sono qualificati per la Nations Cup e per il Campionato del Mondo, un grande risultato per noi vista la prestigiosissima competizione per la quale siamo già qualificati:

SOLO SENIOR B PEROTTO LISA 1ª

SOLO JUNIOR A DEFENDI ZAIRA 1ª

SOLO CADETTI B CIANCIO DILETTA 2ª

SOLO YOUTH B GRISAFI MARTA 4ª

SOLO SENIOR ELITE STELLA PALLANZA 4ª

SOLO JUNIOR B MASCH BALBIS ANDREA 1°

SOLO JUNIOR A MASCH FRANCO ANDREA 2°

SOLO JUNIOR A MASCH MILETA GIACOMO 3°

2B SENIOR B LATELLA MATILDE 3ª

2B JUNIOR B CANCILLA IRENE 3ª

2B SENIOR A SANTIN GRETA 4ª

2B SENIOR ELITE PASINO AURORA 1ª

ARTISTIC TWIRL ELITE DEFENDI ZAIRA 1ª

ARTISTIC TWIRL SENIOR A TAGLIARINI GIULIA 1ª

ARTISTIC TWIRL SENIOR B PEROTTO LISA 3ª

ARTISTIC TWIRL SENIOR ELITE MASCHILE CRISI GABRIELE 1°

DUET SENIOR B LATELLA-PAUTASSO 1ª

DUET SENIOR A ALDEGHERI PEROTTO 3ª

DUET JUNIOR B MORINI SANTIN 1ª

ARTISTIC PAIR JUNIOR ELITE DEFENDI LATELLA 1ª

Ora lavoreremo ancora di più, le selezioni di marzo per le squadre e gli esercizi liberi sono davvero vicine.