Collegno sfida Casale al PalaFerraris

Questa sera, mercoledì 22 gennaio alle ore 21:00, i Lions torneranno in campo per il turno infrasettimanale della Serie B Interregionale. Al PalaFerraris di Casale Monferrato andranno a caccia di punti preziosi contro AS Junior Libertas, nella gara valida per la nona giornata di ritorno del campionato

22 . 01 . 2025 15:45 2 min