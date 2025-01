L'Asti KT porta a casa le prime due vittorie al torneo Open

Un torneo che vede gli Alfieri favoriti per la vittoria finale di questa competizione grazie al loro status guadagnato negli anni e alla striscia di imbattibilità in questo torneo che li ha visti mettere in bacheca già la prima edizione. Nel primo incontro di giornata la squadra dell’ASD Fantasticlub ha incontrato il Valhalla, un team giovanissimo dell’associazione torinese Sinombre, che rispetto alla passata stagione ha dimostrato importanti miglioramenti.

A questo primo appuntamento di gioco l’Asti KT si presenta con le assenze di Botta e Baldan ma può contare sulla rientrante Mariacristina Resta ed all’ingresso in rosa del torinese Daniele “Murdock” Morano, già giocatore dell’Asti ai tempi in cui militava nei campionati di Serie B della FIHB ed ex membro delle squadre astigiane di tchoukball e football americano.

La partita inizia con gli astigiani che non vogliono dare troppi margini di manovra agli avversari consci che squadre giovanissime come il Valhalla crescono velocemente, così schierano in campo il quintetto storico che vede nella zona difensiva Goi-Pellitteri-Biletta e in quella offensiva il duo Meluso-Rinaldi.

La mossa si rivela sin da subito vincente e con un parziale di 29-14 a proprio favore dopo i primi quindici minuti, la gara è subito incanalata verso l’89-39 finale che vede come ciliegina sulla torta l’hit da 3 punti di Morano alla rimessa del secondo tempo.

Nonostante il pesante passivo il Valhalla ha dimostrato crescita rispetto la passata stagione con un gioco molto più pulito e dinamico che non ha avuto maggiori fortune in questo match solo per la mancanza di punti di riferimento del campo e per la maggiore fisicità degli astigiani.

Nel secondo incontro di giornata tutti gli occhi dei presenti sono puntati sul Giasthit, uno dei team debuttanti di questa stagione, che se l’è dovuta vedere col Valhalla in un derby non solo torinese ma anche associativo.

Nonostante le squadre abbiano pressappoco la stessa età si è vista un’importante differenza di concretezza del gioco col Valhalla capace di capitalizzare al meglio le proprie occasioni e di gestire le sortite avversarie guidate dalla bomber Paola Verardi.

Infine il Valhalla porta a casa i 3 punti col risultato di 91-21 regalandosi, almeno per una gara, la prima piazza in coabitazione col team astigiano.

Nella terza sfida di giornata per Asti KT è il turno di incontrare Giasthit, che presenta in rosa tutti giocatori provenienti dal campionato juniores con 6 fra le migliori giocatrici del panorama giovanile torinese.

Anche in questa gara l’Asti è partita subito a tavoletta non sottovalutando gli avversari che hanno pagato dazio nonostante la loro bravura a tenere i ritmi dei loro più esperti avversari.

La squadra dei Sinombre nei suoi primi 90 minuti di torneo ha dimostrato soprattutto una grande capacità di tenere il campo e un gioco pulito che non sempre si vede in squadre alle prime esperienze.

Nonostante questo il divario tecnico con gli Astigiani è ancora enorme e la gara ha visto l’Asti KT vincere per 89-7 in questo secondo incontro e guadagnare così il primato nel gruppo C.

Oltre ad Asti anche nella città di Torino, presso la palestra Frassati, si è giocato il torneo Open con il gruppo B in campo, mentre il girone A riposava.

La debuttante Goliath non è riuscita a collezionare nessun punto contro le favorite Spartak (68-42) e Driphit (74-31), due team che la passata stagione si sono messi in luce nei torneo Open e Start Silver.

Il loro scontro diretto è stato il primo vero big match dell’Open e l’entusiasmate finale al cardiopalma ha visto lo Spartak recuperare nel terzo tempo lo svantaggio di 15 punti precedentemente accumulato, concludendo a proprio favore la gara col risultato di 74-72, guadagnando così la testa del gruppo B contro i pronostici della vigilia.

Il torneo Open ritorna domenica 26 gennaio con l’Asti KT che affronterà la fase di ritorno del gruppo C alla palestra Frassati di Torino mentre il gruppo A debutterà ad Orbassano, con il team di casa Purple Hit che ospiterà Kebabbheat, quinto team dei Sinombre, e Dunamis, squadra tutta femminile del Liceo Cottini di Torino.