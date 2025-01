Cinema in Verticale 2025 dal 31 gennaio al 29 marzo 

Cinema in Verticale è una rassegna dedicata al cinema, alla cultura e agli sport di montagna, nata nel 1999 come anteprima del Valsusa Filmfest , storico festival cinematografico e culturale di comunità la cui 29^ edizione si svolgerà nei mesi di marzo e aprile in diversi comuni della bassa e alta Valle di Susa.

Cinema in Verticale è nata con l'obiettivo di valorizzare la montagna e le sue tematiche. Nel corso degli anni è diventata un appuntamento atteso, capace di attrarre un pubblico numeroso e appassionato, offrendo importanti momenti di aggregazione e condivisione culturale.

Tra il 31 gennaio e il 29 marzo 2025 la rassegna propone 9 appuntamenti ad ingresso gratuito in 4 Comuni della Valle di Susa e in un Comune della Val Sangone con incontri, film e documentari in compagnia di autori, protagonisti ed esperti.

La rassegna esplora argomenti che spaziano dall'alpinismo e dagli sport estremi alla scoperta e protezione dell'ambiente e della fauna selvatica, fino agli aspetti culturali e sociali delle comunità montane, grandi e piccole. Ogni evento vede la partecipazione di figure di rilievo, tra cui autori e protagonisti delle opere presentate, alpinisti, guide esperte, giornalisti, scrittori ed appassionati, con l'obiettivo di approfondire e attualizzare le tematiche proposte. Gli ospiti includono personalità di spicco del mondo dell'alpinismo, della cultura e dell'esplorazione, come Matteo Della Bordella, Franco Michieli, Marco Scolaris, Enrico Camanni, Linda Cottino, Giampietro Verza e molti altri.

Tutti ad ingresso gratuito e con inizio alle ore 20:45, gli eventi si svolgeranno nei Comuni di Bardonecchia, Bussoleno, Condove e San Giorio di Susa in Valle di Susa e nel Comune di Giaveno della limitrofa Val Sangone.

L'evento clou di quest'anno sarà sabato 22 marzo a Bardonecchia, organizzato per celebrare il 40^ anniversario di SportRoccia 1985, la prima "gara" di arrampicata sportiva che ha segnato l'inizio di una disciplina oggi riconosciuta come specialità olimpica. Verrà ripercorsa la storia della disciplina, dalle prime competizioni alle Olimpiadi, attraverso i servizi che la TgR Piemonte realizzò e con il contributo della giornalista Linda Cottino e di Marco Scolaris, presidente della Federazione Internazionale di Arrampicata Sportiva. La serata vedrà inoltre la proiezione del film "Edlinger - La liberté au bout des doigts" di Nils Martin, dedicato a un'icona assoluta dell'arrampicata e mattatore delle prime competizioni.

Si inizia il 31 gennaio presso la sede CAI di Giaveno, con una la serata tecnica intitolata “La Piramide dell’Everest”, durante la quale Giampietro Verza e il medico ricercatore Davide Santuari illustreranno il funzionamento della Piramide, il laboratorio-osservatorio Internazionale conosciuto anche come Piramide italiana del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche). Questa base scientifica italiana, situata a Lobuche, nel Distretto di Solukhumbu in Nepal, ha visto Giampietro Verza ricoprire il ruolo di responsabile tecnico per quasi trent’anni.

Il 7 febbraio nel salone polivalente comunale di San Giorio di Susa, Paolo Olivero e Franco Olivero Pistoletto presenteranno "Chimborazo Ecuador: il punto della Terra più vicino al Sole”, raccontando la loro esperienza sulla montagna che, con i suoi 6310 metri di altitudine sul livello del mare, è considerata la più alta del mondo se misurata dal centro della Terra anziché dal livello del mare.

Il 20 febbraio al cinema comunale di Condove, Franco Michieli, considerato tra i più grandi esploratori italiani, presenta “Le vie invisibili”, parlando delle sue esperienze raccontate nell’omonimo libro, descrivendo l'evoluzione delle traversate nordiche, dalle prime esperienze con carte topografiche, orologio e bussola, a quelle successive senza mappe e strumenti per l'orientamento.

Il 27 febbraio, sempre a Condove ma presso la biblioteca comunale Margherita Hack, Linda Cottino terrà una conferenza sull'alpinismo femminile, ispirata al suo libro "Una parete tutta per sé. Le prime alpiniste: sette storie vere ".

Il 28 febbraio si ritorna alla sede CAI di Giaveno con “50 anni di Rocciamelone”, evento in cui Susy Gugliemino e Fulgido Tabone, storico gestore del rifugio Ca’ d’Asti, racconteranno la loro lunga esperienza di vita sulla montagna simbolo della Val di Susa.

Il 1° marzo al cinema comunale Condove, in collaborazione con il CAI Almese, il regista Gabriele Canu presenterà il suo film "Sadpara", un viaggio emozionante nel cuore delle montagne pakistane che si è aggiudicato il premio per il miglior film nella categoria cultura di montagna al New Zealand Mountain Festival e al MH filmovy Festival, oltre ad aver ottenuto menzioni speciali della giuria al Banff Centre Mountain Film and Book Festival e al Graz Mountain Film Festival.

Il 20 marzo, ancora al cinema di Condove, Matteo Della Bordella presenterà "Odissea Borealis", il film diretto da Alessandro Beltrame che racconta la sua spedizione in Groenlandia. Considerato tra i più forti scalatori italiani, Della Bordella condividerà il racconto dell'apertura di una nuova via sulla inviolata parete nord-ovest del Drøneren, realizzata insieme ai compagni Symon Welfringer, Silvan Schüpbach e Alex Gammeter.

Il 22 marzo, come anticipato sopra, al Palazzo delle Feste di Bardonecchia, si celebrerà il 40^ anniversario di SportRoccia, con la proiezione del film dedicato a Patrick Edlinger e un dibattito con la partecipazione di Marco Scolaris e Linda Cottino.

Infine, la rassegna si concluderà il 29 marzo al Teatro Don Bunino di Bussoleno, in collaborazione con la locale sede CAI, con la proiezione di “Cannabis Rock” di Franco Fornaris, film che racconta la rivoluzione dell'arrampicata piemontese negli anni '70, in omaggio a Danilo Galante, uno dei protagonisti di quegli anni. Per dibattere il tema sono stati invitati il regista Franco Fornaris ed Enrico Camanni, scrittore, giornalista e alpinista di rilievo.

L’associazione Valsusa Filmfest organizza Cinema in Verticale in collaborazione con l’associazione Gruppo 33 di Condove, con i CAI di Bussoleno, Giaveno e Almese, con i comuni di Bardonecchia, Condove e San Giorio di Susa, e con il patrocinio della Unione Montana ValleSusa.