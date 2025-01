La Bertram vuole continuare il momento d’oro

SCONTRO DIRETTO

Tortona-Reggio è uno scontro diretto in zona-playoff e l’obiettivo per i Leoni bianconeri è staccare ancor di più in graduatoria gli avversari, scesi in ottava piazza a 2 punti di distanza da Severini e compagni (20 contro 18) complici le quattro sconfitte di fila in campionato da cui sono reduci, tutte arrivate con formazioni d’alta classifica come Trapani, Virtus Bologna, Milano e Trieste. Nel caso, si potrà dare anche un occhio alla differenza canestri, cercando di ribaltare il -4 della sfida d’andata, l’86-82 subito in volata al PalaBigi poco più di due mesi fa. Rispetto a quella sfida gli ospiti allenati da Dimitris Priftis presentano tra gli stranieri la grande novità Kenneth Faried, la veterana ala grande americana con una decina di stagioni importanti in NBA, quasi tutte con i Denver Nuggets, arrivata a fine novembre nel roster reggiano.

TOUR DE FORCE

Reggio Emilia porta alla mente la Champions League. La sfida di Casale è infatti un “derby” tra le squadre che per la prima volta dal 2021/22 hanno riportato due italiane nelle Top 16 di BCL, che per i tortonesi inizieranno martedì con la trasferta tedesca contro il FIT/One Würzburg per la prima giornata del Girone I. Con Reggio e Würzburg il Derthona inaugura 5 partite in 16 giorni tra le due competizioni nazionale ed europea prima della Final Eight di Coppa Italia, stesso destino che aspetta la UNAHOTELS, che da Casale prenderà poi il volo in direzione Tenerife per affrontare gli spagnoli martedì nel suo esordio nella seconda fase a gironi.

MATCH SPONSOR

Allianz sarà il match sponsor della partita con Reggio Emilia. La compagnia di assicurazioni, Exclusive Sponsor della formazione maschile e femminile del club bianconero e Title Sponsor del settore giovanile, offrirà un capo d’abbigliamento del merchandising Derthona ai vincitori del DB Game dell’intervallo.

DICHIARAZIONI

«Con Reggio Emilia sarà una sfida molto fisica, può schierare quintetti molto grandi, di stazza. Sarà importante, allo stesso modo, sia l’impatto fisico che la capacità di limitare giocatori di grande qualità come i loro esterni, che all’andata ci hanno fatto tanto male», è l’analisi della vigilia di coach Walter De Raffaele. «Quindi l’attenzione va posto su un gioco di squadra che certamente è di livello da parte loro e questo è un elemento importante da tener presente. E’ vero che Reggio arriva da una serie di sconfitte in campionato ma anche da una bellissima qualificazione alle Top 16 di Champions, per la quale le facciamo i complimenti. E poi quelle sconfitte sono arrivate con squadre importanti, a Trapani, con Bologna, a Milano, dove oltretutto è andata ad un tiro dalla vittoria, e l’ultima interna con Trieste dovuta anche, ritengo, a ciò che aveva speso a livello di energia nella partita infrasettimanale di Champions che sappiamo bene quante energie tolga. Resta una formazione che sta facendo una signora stagione. Noi – continua facendo un punto sulla situazione fisica della sua squadra – abbiamo cercato di recuperare un po’ di più in questa settimana perché è l’ultima prima di tanti doppi impegni campionato-Champions seguiti poi dalla Final Eight di Coppa Italia. Tutto questo al netto di qualche acciacco fisiologico, ma sotto questo aspetto c’è molta integrazione, empatia e fiducia sul lavoro del nostro staff medico».