La Reale Mutua Torino ’81 Iren affronta il Waterpolo Milano Metanopoli

Per la nona giornata di campionato la Reale Mutua Torino ’81 Iren scende in vasca domani alla piscina Stadio Monumentale contro il Waterpolo Milano Metanopoli. I gialloblù sono al secondo posto in classifica a quota diciannove punti e arrivano dall’ottima vittoria contro il Piacenza per 3-12, mentre i lombardi, con la sconfitta di sabato scorso contro il Sori per 13-8, non trovano la vittoria da tre gare consecutive e sono fermi al sesto posto in classifica.