Oleggio Magic Basket: la corsa degli Squali continua contro Crocetta

Ancora tre appuntamenti prima di chiudere la prima fase della stagione. Nella nona giornata di ritorno di campionato di serie B Interregionale l'Oleggio Magic Basket ospita Basket Don Bosco Crocetta: appuntamento sabato 25 gennaio alle 20.30 a Boffalora. In occasione del match sarà ospite la squadra di Baskin degli Squali.

A lanciare la carica Guglielmo Borsani: «Domani ci aspetta una nuova partita da non sottovalutare. Per concludere al meglio questa prima fase vogliamo fare bene e farci trovare pronti, - dice - mi aspetto un confronto fisico e ad alti ritmi. Noi dovremmo essere bravi a imporre il nostro gioco e portarci a casa la partita».