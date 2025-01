Il ferro beffa Vital e la Bertram sulla sirena, Reggio Emilia passa in volata

Tre quarti vissuti su vertiginose montagne russe e un periodo finale in equilibrio che in volata punisce la Bertram Tortona, a differenza delle buone abitudini che aveva mostrato in proposito in questo inizio 2025. Va all’opposto, invece, per l’UNAHOTELS Reggio Emilia, come successo nella gara d’andata gli emiliani si confermano vincitori nel finale punto a punto, beffardo per i tortonesi con il tiro da tre di Vital per la possibile vittoria sulla sirena che gira sul ferro ed esce. Nello scontro diretto in zona-playoff sono così gli ospiti ad uscire vincitori per 69-67 dal PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato nella 17^ giornata della Serie A Unipol, affermazione con cui agguantano e superano in classifica a quota 20 punti la stessa Tortona in virtù del doppio confronto a favore. I bianconeri di casa vedono così stoppato il loro momento positivo e la striscia di quattro successi di fila tra campionato e Champions League.

Il potente 15-0 con cui la Bertram aveva iniziato il match difendendo lo stesso margine di 15 lunghezze al termine del primo quarto (26-11), con Gorham in spolvero in attacco e una difesa a mordere di squadra, non è durato molto, perché gli emiliani di Dimitris Priftis hanno risposto con un parziale ancora più potente nel periodo che ha portato all’intervallo lungo, il 26-6 comprensivo di un 16-1 che li ha portati dentro gli spogliatoi con il punteggio dalla loro parte in maniera difficilmente pronosticabile, 32-37, trascinati inizialmente da Winston e poi da Vitali e Barford, con Cheatam uomo dei canestri del sorpasso.

All’inizio della ripresa tocca a Reggio fare da lepre e a Tortona da efficace cacciatrice. Quando l’UNAHOTELS pare padrona della gara costruendo il suo +13, 38-51 al 24’, soprattutto sull’attivismo sottocanestro di Faye, ancora una volta chi è in fuga subisce il parzialone della formazione più in difficoltà. Il 12-0 Derthona, firmato da due triple consecutive di Vital, da un contropiede di Weems su rubata a metà campo di Severini e da 4 punti di Candi, rinvigorisce il PalaEnergica che si esalta ulteriormente quando Severini segna la bomba della parità a quota 53 con due minuti e mezzo ancora da giocare nel terzo periodo, malgrado i tanti rimbalzi offensivi di Reggio. A sette minuti dal termine è sempre una tripla, stavolta di Baldasso, a far rimettere la testa avanti ai padroni di casa, poi galvanizzati dal canestro da distanza ancor più siderale del solito Vital che mette due possessi pieni di distanza a 5’ da fine gara, 63-57. Kamagate difende con le unghie e con i denti il vantaggio con cui si arriva agli ultimi due giri di lancette, 64-61, aumentato dalla penetrazione di Vital con meno di 100” da giocare per il 66-61. Sarà l’ultimo momento di gioia per Tortona perché da lì l’inerzia cambia. Winston segna un solo libero su due ma anche la tripla del -1 a un minuto dalla fine, 66-65. Il sorpasso reggiano porta la firma di Faye, realizza il 66-67 subendo fallo ma anche lui sbaglia il tiro libero aggiuntivo, come ne sbaglia uno anche Vital sul fallo che a -25” lo manda in lunetta. E’ 67 pari, Reggio gestisce bene il pallone con Winston che in sottomano batte i tentacoli di Kamagate per il 67-69. A Tortona restano 3 secondi e tre decimi e sulla rimessa sulla tre quarti offensiva in uscita dal time-out Vital riesce a costruirsi il tiro da oltre l’arco che il ferro non accoglie in maniera clemente.

Martedì alle ore 18:30 la Bertram riprende l’avventura europea con la partenza del Round of 16 di Champions League, che per i bianconeri prevede la trasferta tedesca in casa del FIT/One Würzburg per la 1^ giornata del Girone I. Anche il campionato prevede nel prossimo turno un viaggio lontano da casa, sul parquet della Pallacanestro Trieste, altro scontro diretto in zona-playoff in programma sabato 1 febbraio alle ore 20:30 al PalaTrieste.

DICHIARAZIONI «Partita molto dura, fisica, maschia, con tanti contatti, quasi una partita di playoff», è l’incipit del commento dopo gara del coach Walter De Raffaele. «Abbiamo avuto un ottimo impatto sulla partita per poi vanificare il tutto con 6 minuti di follia collettiva nel secondo quarto e iniziando il terzo periodo ancora in maniera morbida, senza adeguarci a quello che c’era da fare in campo e anche al metro arbitrale. Brava Reggio che è sempre stata lì e, al di là dell’ultimo tiro che poteva entrare o uscire ma fa parte del gioco, la partita si è poi decisa sul nostro +6 quando abbiamo commesso due ingenuità difensive ed errori in attacco, tutte cose che ci sono costate l’inerzia, con Reggio Emilia poi molto cinica a punirci. C’è rammarico perché per come l’avevamo girata potevamo portarla tranquillamente a casa, soprattutto all’inizio dei due minuti finali quando la gara sembrava ormai nostra».

Bertram Derthona Tortona 67

UNAHOTELS Reggio Emilia 69

Parziali (26-11, 32-37, 57-57)

Tortona: Zerini, Vital 21, Kuhse 4, Gorham 7, Candi 7, Denegri, Strautins 2, Baldasso 3, Kamagate 7, Biligha 4, Severini 6, Weems 6. All. De Raffaele.

Reggio Emilia: Barford 8, Gallo ne, Winston 23, Faye 14, Smith, Uglietti 7, Fainke ne, M. Vitali 7, Faried, Grant 5, Chillo, Cheatam 5. All. Priftis

Arbitri: Giovannetti di Bari, Perciavalle di Torino, Patti di Montesilvano (PE).

Spettatori: 1923.