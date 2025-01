La Reale Mutua Torino ’81 Iren vince contro il Waterpolo Milano Metanopoli

La Reale Mutua Torino ’81 Iren vince per 16-6 il match contro il Waterpolo Milano Metanopoli e conferma il secondo posto in classifica . LA PARTITA Inizia il match e la Reale Mutua Torino ’81 Iren passa subito in vantaggio con la rete in superiorità numerica di Tononi e si porta sul 2-0 ancora con il bresciano. I ragazzi di Simone Aversa partono bene e fanno il 3-0 con Ermondi e realizzano il +4 con il tiro di rigore trasformato ancora da Tononi . Il Metanopoli prova a entrare nella sfida e Andaloro segna il 4-1 allo scadere del primo tempo di gioco. Si rientra in acqua per il secondo tempo di gioco e i ragazzi di Binchi accorciano le distanze con la rete con l’uomo in più di Sarno. I padroni di casa continuano ad attaccare: capitan Maffè allunga sul +4, Novara realizza il 6-2 e Cigolini, a metà del secondo quarto, segna il gol del +5 . I lombardi reagiscono e Paggini fa il 7-3.

Al cambio vasca sono ancora gli ospiti ad accorciare le distanze con Paletti, ma Novara non ci sta e trasforma il rigore dell’8-4. I gialloblù non mollano la presa e Gattarossa, nel giro di pochi minuti, realizza una doppietta che vale il 10-4. Al termine del terzo tempo è ancora Novara con l’uomo in più a fare il +7. Si entra in acqua per l’ultimo quarto di gioco e Paggini segna l’11-5, ma Lisica risponde con un missile dal perimetro che non lascia scampo a Mugelli. I ragazzi di Binchi attaccano e accorciano le distanze con il rigore di Dani, ma è ancora la Torino ’81 a fare la partita e continua ad allungare con il tiro dai cinque metri di Costa e con il gol di Novara che vale il 14-6. I torinesi continuano ad esaltarsi davanti ai loro tifosi e continuano ad aumentare il loro vantaggio con le reti di Cassia e Costa che chiudono la partita sul 16-6.

LE ANALISI

Simone Aversa al termine del match: «Risultato abbastanza rotondo, tutti i ragazzi hanno avuto un buon minutaggio. Il Metanopoli è venuto alla Monumentale senza sogni di gloria, ma non hanno mollato fino alla fine. Noi abbiamo approcciato bene la gara, con la giusta determinazione, e dimostrato la nostra superiorità tecnica ed esperienza. In ogni caso questa partita ci ha fornito ulteriori spunti su cui lavorare per preparare al meglio per il prossimo incontro casalingo contro il Sori che sta disputando un ottimo campionato».

IL TABELLINO

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN 16

WATERPOLO MILANO METANOPOLI 6

Parziali(4-1; 3-2; 4-1; 5-2)

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Aldi, Lisica 1, Abate, Tononi 3, Maffè 1, Cigolini 1, Costa 2, Ermondi 1, Gattarossa 2, Cassia 1, Novara 4, Colombo, Santosuosso, De Luca. All. Aversa.

WATERPOLO MILANO METANOPOLI: Mugelli, Paletti 1, Dani 1, Vismara, Andaloro 1, Paganini 2, Sarno 1, Cristaudo, Ciardi, Maricone, Ticozzi, Bini, Cardona, Pala. All. Binchi.

GLI ARBITRI: PIANO - SAVINO

LE NOTE: Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Torino ’81 4/9 + 3 rigori e Metanopoli 2/9 + 1 rigore. Spettatori 200 circa.