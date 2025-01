La Wash4Green Pinerolo cade in casa della Cda Volley Talmassons Fvg

Una partita a senso unico dominata dalle padrone di casa, attente in ogni situazione di gioco, determinate e incisive dal primo all’ultimo punto. Akrari e compagne non trovano il bandolo della matassa, in ogni fondamentale mancano di sicurezza e il risultato premia la formazione di casa che lavora meglio in ogni campo. 11 i muri delle friulane, 2 quelli di Pinerolo, 6 ace contro i 2 delle piemontesi. Strantzali con 18 punti è la Mvp del match ma la vittoria è di squadra, in doppia cifra anche Pamio (13) e Storck (10). Nella metà campo piemontese Smarzek (19) e Sorokaite (15) sono le migliori.

LA PARTITA

1 SET | Ottima partenza delle padrone di casa che con Pamio al servizio si portano subito avanti 13-5. Pinerolo appare in difficoltà in ogni fondamentale, l’attacco non risulta efficace mentre dall’altra parte della rete Talmassons impone il proprio ritmo (16-8). Storck piazza il punto del 21-10 poi è Pamio dai nove metri a siglare il set point (24-12). L’errore delle ospiti regala l’1-0 (25-13).

2 SET | Talmassons riparte dal primo set e Strantzali fa salire le compagne 4-0. Sorokaite mette a terra il primo punto delle piemontesi e al servizio accorcia (6-4). Il secondo tocco di Eze riporta a +3 la formazione casalinga (8-5). D’Odorico sbaglia il servizio e Marchiaro ferma il gioco (10-7). Sorokaite e Akrari riportano Pinerolo in corsa (14-13). Si procede punto a punto fino al 18-17 quando dai nove metri Strantzali piazza l’ace del doppio vantaggio (19-17). Moreno non trova il rettangolo rosa ed è 22-18. La Wash4Green recupera, azzera le distanze sul 22-22 ma le padrone di casa spingono sull’acceleratore e salgono 24-22. Le pinelle annullano due palle set e dopo una battaglia testa a testa le friulane chiudono ai vantaggi (29-27).

3 SET | Dopo un equilibrio iniziale (4-4) le friulane piazzano un break di tre punti con Botezat in prima linea (9-6). Strantzali difende il vantaggio (18-14). Nella metà campo ospite sono Sorokaite e Smarzek a tenere la Wash4Green in scia (19-16). Non basta però, la Cda si dimostra più determinata e aggressiva, Storck di potenza attacca il punto del 23-19. È di Botezat il muro che vale il 3-0 (25-21).

SALA STAMPA

Leonardo Barbieri (Cda Volley Talmassons): «Innanzitutto ringraziamo il pubblico perché non è la prima volta che ci aiuta in questo modo. Il pubblico è acceso, quindi un grazie a loro. Sono tre punti molto importanti per noi, contro una squadra non facile da leggere: l’obiettivo era quello di staccare la palla da rete perché loro giocano a una velocità impressionante e l’abbiamo fatto bene. La combinazione muro-difesa ci ha permesso di avere continuità in questo fondamentale. Non sarà semplice rosicare qualche punto alle big, perché queste squadre stanno raggiungendo la forma: bisogna provarci e avere la giusta mentalità, essendo spregiudicati. Prendere punti da queste partite sarebbe importante, ma viviamola con la giusta serenità. Sappiamo che il rush finale con gli scontri finali saranno decisivi per la classifica».

Yasmina Akrari (Wash4Green Pinerolo): «Loro si sono approcciate alla partita meglio di noi, indubbiamente. Abbiamo patito molto a muro il loro gioco sporco. In difesa non abbiamo avuto l’atteggiamento che richiede una partita del genere ma in generale una partita. Merito a loro perché noi non abbiamo fatto niente per metterle in difficoltà».

IL TABELLINO

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG 3

WASH4GREEN PINEROLO 0

Parziali (25/13, 29/27, 25/21)

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Pamio 13, Kocic 8, Eze 4, Strantzali 18, Botezat 9, Storck 10, Ferrara (L), Gannar, Bucciarelli. Non entrate: Feruglio, Piomboni, Gazzola (L). All. Barbieri.

WASH4GREEN PINEROLO: Sorokaite 15, Cosi 1, Cambi, Smarzek 19, Akrari 3, Perinelli, Moro (L), Sylves 5, D’Odorico 5, Avenia 1, Moreno 2, Bracchi. Non entrate: Rubright, Bussoli (L). All. Marchiaro.

ARBITRI: Brunelli Michele, Zavater Marco.

NOTE | Spettatori: 1050. Durata set: 23’, 34’, 27’. Tot 84’. MVP: Olga Strantzali.