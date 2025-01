Thai Boxe Mania – Endas Fight Night: la Stella di Yod Pt brilla al Palazzetto Le Cupole di Torino

È calato ufficialmente il sipario “ Thai Boxe Mania – Endas Fight Night ”, la storica manifestazione di sport da combattimento, andata in scena sabato 25 gennaio al Palazzetto Le Cupole di Torino. Una giornata dedicata interamente al mondo del fighting con la presenza di alcuni dei migliori atleti della scena internazionale di muay thai e thai boxe, che hanno letteralmente infiammato i cuori dei presenti, dando vita ad una giornata di grande spettacolo. Sold out di pubblico e una risposta grandiosa degli appassionati torinesi, con più di 1000 spettatori che hanno assistito a circa sei ore di grandi incontri.

LO SPETTACOLO DI YOD PT - L’attesa del pubblico era tutta per vedere salire sul ring il pluricampione mondiale Yod PT. Il fenomeno thailandese, che inizialmente avrebbe dovuto affrontare Lingkhao Andrany - assente per motivi di salute - non ha avuto problemi contro il francese Brice Rousseau nel main event della serata. Un incontro senza storie, conclusosi nel primo round per KO: vittoria e titolo di campione nazionale ENDAS per Yod PT.

ASTARITA KO, PARITA’ PER TENAGLIA - Anche negli altri incontri del galà serale non sono mancate le emozioni. L’incontro che vedeva affrontarsi il francese Christopher Walter e l’italiano Jonathan Astarita, e che metteva in palio il titolo Intercontinental WKN, non ha deluso le aspettative. Il match (5x3 di Full Muay Thai) si è rivelato altamente intenso e i due fighter non si sono mai risparmiati. La vittoria è andata a Walter per ko, che si è aggiudicato così la cintura.

Più equilibrata la sfida che ha visto sfidarsi il fighter italo-argentino Ignacio Tenaglia e Francesco Maggio: 3 round ad alta intensità, terminati in parità.

Nel Prestige Fight K1, l’attesa era tutta per Cristian Guiderdone, opposto a El Hariri Mohammed. Il beniamino di casa si è superato trovando la vittoria per Ko nel 1^ round.

L’evento, patrocinato dal Comune di Torino, è stato organizzato dalla palestra Thai Boxe Torino, punto di riferimento per gli appassionati di queste discipline, insieme al Promoter Alex Negro con il supporto degli Enti di Promozione Sportiva Endas ed Endas Kombat.

Alex Negro (Pomoter): «E’ stata una serata bellissima. Il pubblico del Palazzetto Le Cupole ha risposto alla grande, dimostrando che l’amore di Torino nei confronti di questa disciplina è davvero incredibile. Abbiamo assistito a match dall’altissimo livello tecnico con campioni già affermati e ad alcuni incontri con alcuni dei campioni del domani».