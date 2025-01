Collegno si impone su College in un finale al cardiopalma

LA GARA

Starting five per Collegno con Tarditi, De Bartolomeo, Fracasso, Milone e Obase, mentre College risponde con Broggi, Benzoni, Piccirilli, D’Amelio e Bazan.

Il primo quarto si gioca sul filo dell’equilibrio, con entrambe le squadre che trovano buone soluzioni offensive, soprattutto dall’arco. Per i Lions, De Bartolomeo e Fracasso si mettono in evidenza, mentre tra i biancoblù è D’Amelio a guidare l’attacco con 10 punti personali. La penetrazione di Grillo sulla sirena consente a Collegno di chiudere il parziale avanti 22-19.

Nel secondo periodo il copione non cambia: D’Amelio e Osasuyi dominano sotto le plance per College, ma i biancorossi rispondono con un ispirato De Bartolomeo, che semina il panico nella difesa ospite. Milone infila una tripla pesante nell’ultimo minuto, portando i Lions sul +4 (41-37), mentre le giocate sotto canestro di Obase e De Bartolomeo permettono a Collegno di andare negli spogliatoi sul 45-39.

Dopo la pausa lunga College accelera: Bazan e D’Amelio riportano gli ospiti a contatto, mentre Benzoni con cinque punti in fila regala il primo vantaggio biancoblù (53-56). Collegno risponde con De Bartolomeo, glaciale dalla lunetta dopo un fallo subito sulla linea dei tre punti, e chiude il terzo quarto avanti di una sola lunghezza (65-64), grazie anche alle penetrazioni decisive di un Grillo ispiratissimo.

Nel quarto periodo l’intensità sale ulteriormente. Grillo si conferma determinante in difesa e nelle transizioni, mentre Tarditi e Fracasso provano a scavare un mini-break per i rossoblù. College però non si arrende: Bazan e Asani trovano punti fondamentali dall’arco, mentre Charfi spinge i biancoblù sul +2 (76-78) a pochi istanti dalla fine. Ma è proprio in questi momenti che i Lions mostrano il loro carattere: a 8 secondi dalla sirena, De Bartolomeo fa esplodere il PalaCollegno firmando una tripla che riporta avanti i biancorossi (79-78).

L’ultimo possesso è nelle mani di Bazan, ma il suo tiro si spegne sul ferro e Collegno può così festeggiare una vittoria importante per il morale la fiducia, in ottica seconda fase.

I Lions torneranno in campo sabato 1 febbraio contro Esse Solar Gallaratese per l’ultima gara della prima fase. Palla a due alle ore 20.45 al PalaCollegno. I Ticket sono acquistabili online a questo link o presso la biglietteria del PalaCollegno (10 € biglietto family – 5 € biglietto singolo – 3 € biglietto ridotto).

TABELLINI

Collegno Basket 79

College Basketball 78

Parziali (22-19, 45-39, 65-64)

Collegno Basket: Obase 9, Milone 5, Castellino ne, Tarditi 15, Quagliotto 2, Fracasso 9, Obakhavbaye 2, Grillo 8, Marcato ne, De Bartolomeo 29, Ferrero, Lo Buono ne. All. Comazzi. Ass. Ancona, Di Gioia.

College Basketball: Giustina 4, Broggi, Benzoni 8, Asani 5, Piccirilli 8, Gaiola 2, D’Amelio 18, Charfi 6, Bazan 18, Osasuyi 9, Rupil. All. Di Cerbo. Ass. Cassina.