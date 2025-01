S.G. Concordia: Torneo di Inizio Stagione a Desio

Ieri le ginnaste della Concordia sono scese in pedana a Desio, nel Torneo di Inizio Stagione organizzato dalla Società San Giorgio Desio , primo appuntamento agonistico del nuovo anno, un Torneo amichevole per testare i nuovi esercizi che vedremo nei Campionati Federali 2025, costruiti tutti sul nuovo programma, con diverse novità rispetto al Codice precedente, che cambia ogni 4 anni dopo le Olimpiadi.

Le prime ad affrontare la pedana di Desio, proprio nel palazzetto dove si allenano le Farfalle, sono state le più giovani: Alexa Argenio, Vittoria Capra, Giorgia Costa e Arianna Milanese, che gareggeranno nel Campionato di Squadra Allieve Gold.

Hanno presentato, come da Programma tecnico, il collettivo a Corpo libero, l'esercizio in successione e l'individuale alla palla, affrontando la pedana con molta determinazione ed eseguendo le prove con precisione.

È stata poi la volta delle ginnaste più "anziane": Sabrina De Marco e la cuneese Arianna Caliman, tesserata quest'anno con la Concordia, che si preparano al Campionato di Serie C, e Lidia Amicone che sarà nel Campionato di Specialità Gold.

Infine, in preparazione del Campionato di Serie B, hanno "testato" gli esercizi Elisabetta Digitali e la varesina Chloe Catena, anche lei in forza alla Concordia per questo Campionato. Delle squadre faranno parte anche Alessandra Bellone, Rita Minola e Daria Molinari, che non hanno potuto partecipare al Torneo di Desio. È stata un'occasione importante, che ha dato modo alle tecniche di ricavare indicazioni per mettere a punto gli esercizi prima delle gare ufficiali, che prenderanno il via a febbraio.