Vittoria all’Albonico per l’IVECO Cus Torino Rugby sul Volvera

Vittoria all’Albonico nella nona giornata del campionato di Serie A Élite per l’IVECO CUS Torino femminile dei coach Alberto Carbone, Roberto Modonutto, Gianmarco Perrone e Lorenzo Tucconi per 55-7 contro il Volvera Rugby. Player of the match la cussina Ambrah De Robertis. Player of the match la cussina Ambrah De Robertis.

Queste le parole di Alberto Carbone a fine gara: «Complimenti al Volvera per la prestazione. È una squadra che ci ha messo in difficoltà durante il primo tempo, una squadra audace che sporca tutti i palloni. Quando gioca tiene un ritmo molto alto e quindi non semplice da difendere. Abbiamo reagito bene nel secondo tempo. Complimenti soprattutto alle giocatrici che sono entrate dalla panchina che hanno mantenuto il livello alto della partita, anzi innalzando ancora di più il ritmo rispetto al primo tempo. C’è stato un bel lavoro sia offensivo che difensivo con tanti palloni portati avanti e tanta aggressività in ogni situazione di gioco».