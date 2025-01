Basket College Novara continua a crescere, Dario Corbellini nuovo Direttore Sportivo

Corbellini ha soltanto 40 anni ma non è un nome nuovo dell’ambiente cestistico novarese, dove si è già mosso prima da giocatore e poi da fondatore nel 2011 della società Basket Vittoria Novara, creando un movimento che ha saputo nel giro di pochi anni scalare i campionati dalla prima Divisione fino all’approdo in serie C, ma che a seguito del Covid ha dovuto cessare l’attività.

«Ritorno alla pallacanestro in forma attiva con grande entusiasmo, quello che nasce dalla chiamata di Basket College Novara, società che con tanta passione e competenza sta lavorando sul progetto giovanile di basket cittadino, un progetto ambizioso e di prospettiva, che non poteva non convincermi e che ritengo fondamentale per il rilancio del basket novarese» sono queste le prime parole da Dirigente Collegiale-Novarese di Dario Corbellini.

«Anche noi siamo entusiasti dell’arrivo in Società di Dario Corbellini – commenta il presidente Andrea Delconte - dopo la fusione tra Basket Club Novara e La Lucciola che è coincisa con la nascita di Basket College Novara, con lui aggiungiamo al nostro progetto un’altra pagina vincente tutta novarese, quella del Basket Vittoria. Con Dario oltre ad aggiungere competenza tecnica e passione cestistica, inseriamo un’altra importante figura per garantirci, e di riflesso garantire alla Città, l’innovazione di un dirigente giovane, preparato e competente che ci permetterà di assicurare il naturale ricambio della generazione di basket novarese del domani che verrà».