Bcc Derthona Basket: le Giraffe sconfitte a Brescia nel finale

Sconfitta sul campo di Brescia per l’ Autosped BCC Derthona , al termine di una gara in cui la squadra allenata da Cutugno ha inseguito per larghi tratti. L’equilibrio nel ritmo e nel punteggio ha contraddistinto l’intera durata dell’incontro, che si è risolto solo nelle battute conclusive. Il prossimo appuntamento di campionato vedrà la Giraffe di scena a Sassari sabato 1° febbraio alle ore 15 .

Primo periodo ad alto punteggio al PalaLeonessa: Brixia trova grande precisione nel tiro da fuori (5/10) per condurre, ma il BCC rimane a contatto grazie alle iniziative di Dotto e Fontaine (16 punti in due). Al 10’ lombarde avanti 24-22. Nella seconda frazione calano le percentuali al tiro delle due formazioni ma permane l’equilibrio: all’intervallo Brescia guida per 38-37.

Il terzo quarto è caratterizzato nuovamente da basse percentuali per entrambe le squadre. Togliani e Penna sono i punti di riferimento offensivi rispettivamente per Brescia e BCC e muovono il punteggio: si entra negli ultimi dieci minuti di gara con le padrone di casa in vantaggio 49-47. Nell’ultima frazione Brixia prova ad allungare, raggiungendo i 7 punti di margine (58-51) a 4 minuti dal termine ma Penna e Fontaine riportano l’Autosped a contatto (60-58) a 90 secondi dalla sirena. Nelle battute conclusive, le lombarde mantengono la lucidità e vincono 66-61.

Le parole di Beatrice Attura: «Abbiamo concesso un po’ troppo tiro da tre punti a Brescia e non abbiamo difeso molto bene. Dobbiamo migliorare nel coinvolgere Amanda Zahui B in campo e trovare la giusta chimica per continuare la crescita. C’è rammarico per questa sconfitta, dopo l’ottima prima parte di campionato che abbiamo disputato».

Il commento di coach Orazio Cutugno: «Faccio i complimenti a Brescia. Avremmo potuto fare delle scelte migliori in attacco, abbiamo sofferto la loro difesa sul pick’n’roll e ci siamo accontentate del tiro da tre punti anziché condividere di più il pallone e alla fine abbiamo pagato la qualità di Brescia. Guardiamo una partita alla volta, anche da stasera abbiamo molto da imparare. Il nostro percorso è fatto di un eccellente girone di andata e da un’eccellente qualificazione alla Final Four di Coppa Italia, ma dobbiamo continuare a evolverci e a esprimere il nostro talento».

Brixia Basket 66

Autosped BCC Derthona 61

(24-22, 38-37, 49-47)

Brixia: Johnson 12, Togliani 21, Tagliamento 10, Estebas 13, Yurkevichus 5, Moreni ne, Zucchini ne, Evans 5, Bongiorno, Dell’Olio, Pinardi, Nikolic. All. Silvestrucci.

BCC Derthona: Dotto 13, Marangoni, Fontaine 9, Milani ne, Premasunac 4, Leonardi, Zahui B. 11, Arado, Attura 7, Melchiori ne, Penna 17, Gatti ne. All. Cutugno.