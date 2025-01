L'Olimpo Alba Mercatò vince contro Nichelino

L’ Olimpo Alba Mercatò inizia il girone di ritorno con la vittoria su Nichelino davanti a un Pala Langhe gremito anche questa volta, in una serata che ha visto partecipare anche gli amici di Be Street che hanno animato il pre gara e l’intervallo. L’avvio è equilibrato e gli ospiti chiudono i primi dieci minuti sul 19-20, poi sale in cattedra la difesa di casa che concede solo 2 punti nei primi 7 minuti della frazione e arriva a +10 (32-22). Nichelino recupera però ed è +4 albese a metà gara: 36-32.

Nell’intervallo è tempo della spettacolare esibizione della numerosissima crew dei Be Street che strappa applausi al pubblico! Poi la gara riparte e l’Olimpo torna oltre la doppia cifra di margine, gestendo gli assalti ospiti nel finale. Arriva il successo sul 69-60!

Il successo è prezioso per tornare nella zona playoff, ma soprattutto è stata una bellissima serata molto partecipata, per cui ringraziamo tutti i presenti e gli amici di Be Street per il regalo del loro spettacolo!

Olimpo Alba Mercatò 69

Pall. Nichelino 60

Parziali (19-20; 17-12; 19-15; 14-13)

Olimpo: Triverio, Spellecchia, Toppino 11, Nardin 4, Moschini 5, Iudicello, Eirale 26, Foglia 2, Gallo 7, Uko 7, Colli 8, De Carolis. All: Schinca – Biglia.

Nichelino: Cappelletti, Alessi 13, Fontanarosa N. 2, Fontanarosa F. 6, Akoua 5, Bagnati 5, Bartoccini 17, Cendola 4, Guggia 2, Sortino 2. All: Italia.