GRANTORINO Basketball Draft vince Gara 1 contro la Fulgor

Al PalaEinaudi di Moncalieri GRANTORINO Basketball Draft inaugura con una vittoria il cammino nei quarti di finale del campionato Under 17 Eccellenza, superando la Paffoni Fulgor Omegna per 81-62. Una prestazione convincente per la squadra di coach Ancona, che ha mostrato grande intensità nei momenti determinanti della gara, gestendo le fiammate degli avversari.