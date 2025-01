FIBS: Con-X 2025, da Rimini il softball azzurro canta Piemonte

Consiglio Federale

Durante gli Stati Generali riminesi si è svolto anche un importantissimo Consiglio Federale, al termine del quale sono arrivate importantissime novità per tutto il movimento piemontese.

Nazionali

Maria Grazia Barberis (La Loggia Softball) e Maristella Perizzolo (Avigliana Rebels) sono state confermate alla guida delle Nazionali Italiane di Softball U13 e U15, con l'aggiunta per Perizzolo dell'incarico di head coach dell'Italia U18.

Un traguardo importantissimo per tutto il movimento piemontese, anche per le società di appartenenza, che occupa così tutte le categorie giovanili.