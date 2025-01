VTT di Lagnasco, numeri da record per la prima tappa del FITP Junior Program

Era in programma la prima tappa del circuito Fitp Junior Program e la nota da segnalare è in primis quella numerica. Ben 220 infatti i partecipanti nei diversi tabelloni dei quali 50 i tennisti di casa che si allenano e crescono, non solo tecnicamente, sui campi del centro lagnaschese: «Un ringraziamento al main sponsor – sottolinea la dirigenza della VTT – Valgrana S.p.A. che ha fornito i pacchi gara e i premi. Così alla Federtennis Piemonte per la costante fiducia accordataci. Vogliamo inoltre rivolgere un grosso grazie alle famiglie dei nostri allievi per la continua vicinanza al nostro impegno nei loro confronti. La presenza massiccia dei ragazzi della Scuola Tennis VTT alla manifestazione appena conclusa è la perfetta testimonia della sinergia instaurata con i giovani allievi e le rispettive famiglie».