27° Rallye Monte-Carlo Historique: il via da Torino in Piazza Castello

Giovedì 30 gennaio la partenza da quattro diverse città. Una di queste è Torino, che si aggiunge a Bad Homburg (Germania), Reims (Francia) e Montecarlo. Grazie al supporto dell’Automobile Club Torino, dalla città sabauda partono 54 equipaggi al volante di vetture costruite tra i primi anni Cinquanta e il 1982. Appuntamento giovedì 30 gennaio alle ore 19,00 in Piazza Castello per la partenza. Ma, già da mercoledì 29 le automobili partecipanti arriveranno in Piazzetta Reale per le operazioni di verifica, che proseguiranno il giorno successivo. Le auto resteranno esposte fino alla partenza, fissata per le ore 19,00.

Il Rallye Monte-Carlo Historique è una gara di regolarità a media particolarmente impegnativa, con un percorso lungo oltre 2000 km che si snoda sulle Alpi francesi tra Gap, Valence e Montecarlo, dove si conclude mercoledì 5 febbraio. Un evento che promette di regalare grandi emozioni a tutti gli appassionati di motorsport e di auto d’epoca. I partecipanti sono attesi per un’imperdibile sfida che unirà passione, storia e tradizione, per concludersi nel cuore della Costa Azzurra.

Al via il Campione Europeo Rally Maurizio Verini

Tra i partecipanti alla gara, anche il Campione Europeo Rally 1975, Maurizio Verini al volante in questo caso di un’Alfa Romeo Giulietta. Con il numero 1 parte il presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, in coppia con lo specialista Massimo Liverani, al volante della sua Fiat 124 Abarth Rally. Molti gli equipaggi stranieri che hanno scelto Torino come sede di partenza. Tra quelli che vengono da più lontano, gli argentini Enrique e Marc Lukasiewich che corrono però con una vettura italiana: un’Autobianchi A112 Abarth 70 HP.

La partenza da Torino e il supporto dell’Automobile Club Torino

Un aspetto importante di questa edizione è la partenza ufficiale da Torino, città storica e simbolica per l’automobile. Grazie al supporto fondamentale dell’Automobile Club Torino, che ha contribuito in modo decisivo all’organizzazione dell’evento, il Rallye di Monte-Carlo Storico partirà proprio dalla capitale piemontese, dando il via alla lunga avventura verso Monte-Carlo. Il supporto dell’AC Torino ha permesso di garantire un’organizzazione impeccabile e di accogliere gli equipaggi in una città che è da sempre legata alla tradizione automobilistica.

Il programma del Rallye a Torino

La prima giornata di manifestazione, mercoledì 29 gennaio, sarà dedicata alle verifiche tecniche. Dalle ore 15:00 alle 19:00, tutti gli equipaggi effettueranno le operazioni preliminari di controllo delle vetture. Il giorno seguente, giovedì 30 gennaio, sarà caratterizzato da una ulteriore ed intensa giornata di verifiche, che si terranno dalle ore 8:00 alle 16:00, oltre a una speciale esposizione delle vetture nel Parco Partenze di Piazzetta Reale, visibile al pubblico dalle 8:00 alle 18:00. Inoltre, nel pomeriggio, alle ore 17:00, verrà pubblicato l’Elenco Partenti su Albo Gara, con la presenza delle autorità e degli ospiti ufficiali. Un appuntamento atteso da tutti, che segnerà l’inizio delle attività di gara.

La partenza della gara

Alle 19:00 di giovedì 30 gennaio, il Rallye di Monte-Carlo Storico prenderà ufficialmente il via, con il primo concorrente che lascerà la partenza. Le oltre 60 vetture partiranno a intervalli di un minuto, ma la novità dell’edizione 2025 sarà la presenza di una “staffetta d’onore” per ogni equipaggio. Ogni concorrente sarà accompagnato da una supercar o da una vettura da rally su un tratto del percorso cittadino, un momento che aggiungerà spettacolo e adrenalina alla partenza. Per l’occasione, la Fanfara dei Bersaglieri arricchirà la cerimonia con una sfilata che attraverserà Piazzetta Reale, regalando un tocco di solennità e tradizione alla partenza del rally.

Un percorso impegnativo e spettacolare

I concorrenti si troveranno ad affrontare le sfide più ardue delle strade di montagna, con oltre 2.000 km da percorrere e molte prove speciali distribuite lungo il percorso. Le condizioni meteo, spesso instabili, potrebbero rendere la gara ancora più impegnativa, con strade ghiacciate e superfici bagnate così da testare le abilità di piloti e navigatori. Le vetture storiche partecipanti, tra cui modelli iconici come Lancia Stratos, Fiat 124 Abarth, Porsche 911 e Alfa Romeo Giulia GT, saranno le vere protagoniste di questa sfida.

Per maggiori informazioni, programma dettagliato e aggiornamenti in tempo reale, visitare il sito ufficiale.