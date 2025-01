Oleggio Basket a Serravalle: penultima sfida della prima fase, l'ultima fuori casa

Ancora una sfida che in termini di classifica è ininfluente ma importante per proseguire il percorso.

Lancia la carica Davide Toffanin: «Partita importante, non tanto sotto il punto di vista della classifica ma quanto per la crescita personale della squadra. Come tutte non è una squadra da sottovalutare, - dice lo Squalo - anche se è in fondo alla classifica ma bisogna stare concentrati tutti i 40 minuti per allungare ulteriormente la streak di vittorie consecutive. Sarà un bel test per sapere su che aspetti ci sarà da migliorare durante il nostro cammino di Serie B».