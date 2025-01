Esordio amaro nelle Top 16 di BCL: alla Bertram sfugge la vittoria allo sprint, esulta Würzburg

Il punteggio finale di 80-79 si concretizza con i due liberi del sorpasso segnati dal mattatore Jhivvan Jackson con 4 secondi e mezzo sul cronometro, non ribaltati dal disperato tentativo da oltre l’arco di Denegri sul disperato cambio di fronte sulla sirena. Si materializza così la sconfitta in una partita che fino a pochi secondi prima sembrava essere ormai in mano ai bianconeri, avanti di 4 punti a 21” dal termine, 75-79, dopo l’ennesimo 2/2 dalla lunetta di Vital (13/14 ai liberi) sui falli sistematici dei bavaresi. Da lì, una gran tripla di Lewis a -15”, unita ad una palla persa di Vital tre secondi dopo e dal successivo fallo della stessa guardia americana di Tortona su Jackson, hanno permesso il decisivo viaggio in lunetta al play USA di Würzburg, capocannoniere assoluto della Bundesliga che con i suoi 34 punti ha sopperito all’assenza confermata di Zac Seljaas.

Con le sue 7 triple e i 21 punti messi a segno già nel primo tempo, lo stesso Jackson era stato colui che aveva fatto preferire i bavaresi per oltre due quarti (47-39 al 22’ come massimo vantaggio), ma poi Vital e soprattutto il grande impatto di Davide Denegri in cabina di regia (18 punti in 21’, 20 di valutazione e +23 di plus/minus) concretizzavano una rimonta con sorpasso che negli ultimi tre minuti ha raggiunto per tre volte il +7 come margine massimo di vantaggio, l’ultimo a 1’15” dalla sirena dopo un arresto e tiro di Vital (68-75). Poi, innescato da due liberi di Jackson, un tap-in di Steinbach e da altri tre punti a cronometro fermo di Jackson sul fallo di Vital che poco prima ne aveva messi a segno due per il Derthona, l’inatteso finale.

Würzburg diventa così la prima squadra del Girone I a muovere la classifica salendo a 2 punti in attesa dell’altro match del gruppo in programma domani con il derby greco tra AEK Betsson Atene e Promitheas Patrasso Vikos Cola. Proprio in Grecia ci sarà la prossima settimana la seconda trasferta consecutiva della Bertram in questo avvio di girone, martedì 4 febbraio alle ore 18:30 italiane alla SUNEL Arena di Atene contro l’AEK.

DICHIARAZIONI Nel dopogara hanno parlato Davide Denegri e coach Walter De Raffaele. «Una sconfitta davvero dura da digerire», dice il play del Derthona. «E’ la seconda in tre giorni che accade all’ultimo possesso, sicuramente dobbiamo migliorare in questo aspetto perché in stagione abbiamo perso tante volte così». «Würzburg ci ha creduto fino alla fine, noi abbiamo provato a combattere su ogni possesso e negli ultimi tre minuti stavamo facendo tutto bene, ma onestamente abbiamo regalato la vittoria con due falli. E’ veramente difficile capire il perché ma a volte succede», il commento di De Raffaele. «Un’altra sconfitta di un solo possesso, dobbiamo tornare a lavorare per migliorare questo aspetto, una volta di più. Il basket è fatto di dettagli e questi dettagli fanno la differenza».

FIT/One Würzburg 80

Bertram Derthona Tortona 79

Parziali (18-16, 39-36, 53-56)

Würzburg: Lewis 13, Konè 5, Wishart 1, Klassen 5, Ugrai 2, Steinbach 11, Sklandanowski ne, Wank, Dawkins 7, Williams 2, Jackson 34. All. Filipovski.

Tortona: Zerini, Vital 23, Kuhse 5, Gorham 11, Candi, Denegri 18, Strautins 4, Baldasso 6, Kamagate 10, Biligha, Severini, Weems 2. All. De Raffaele.

Arbitri: Conde (ESP), Castillo (ESP), Yilmaz (TUR).