Asti KT: prima sconfitta, ma fase finale come capolista del girone C

Una trasferta che vede sulla carta gli Alfieri favoriti sulle sfidanti torinesi Giasthit e Valhalla nonostante le assenze di Botta, Meluso e Biletta che tolgono alla panchina astigiana importanti alternative sia in attacco che in porta.

La prima gara della giornata contro il Giasthit ci regala lo stesso canovaccio visto già nel match d'andata, con un Asti KT che domina con facilità la partita e gli avversari che fanno registrare un netto salto in avanti nel loro gioco ma che non è ancora sufficiente per mettere in difficoltà un team esperto.

L’11-84 finale regala un quasi matematico primo posto visto che il Valhalla, nonostante la seconda vittoria ottenuta in questa stagione sul Giasthit per 77-28 (con un primo tempo finito 16-15 per gli sfidanti), deve superare la squadra astigiana con almeno 44 punti di scarto se vuole ottenere il primato del girone.

Tuttavia la sfida finale non parte bene per l’Asti KT che patisce l’intraprendenza degli avversari e alla fine del primo tempo si trova sotto di 18 punti.

Un lauto bottino che i torinesi riescono a difendere ottimamente nella ripresa concedendo solo un punto agli avversari.

Nell’ultima frazione di gara gli Alfieri premono il piede sull’acceleratore spostando Rinaldi in zona d’attacco, a fare da boa, così da variare il gioco grazie all’asse con Pellitteri: una mossa tattica che disorienta non poco la difesa del Valhalla ma che è purtroppo tardiva nell’economia del risultato finale che vede la vittoria dei padroni di casa per 77-70.

Una sconfitta meritata che non cancella il primato del gruppo C e che interrompe a 17 vittorie consecutive l’imbattibilità in questo torneo dei detentori in carica dell’Open.

Nella stessa giornata si è visto anche il debutto del girone A ad Orbassano coi padroni di casa del Purple Hit che si regalano due rotonde vittorie con Dunamis (65-27) e Kebbabheat (76-45) e col derby torinese vinto da quest’ultima squadra per 29-21.

Il prossimo appuntamento di gioco per l’Asti KT sarà domenica 16 Febbraio con la fase finale di questa manifestazione UISP che vedrà tutte le 9 squadre iscritte divise in 3 gironi ottenuti in base ai successi di questa prima fase.

Grazie al primato nel gruppo C potremo vedere sicuramente gli Alfieri giocarsi un posto sul podio contro altri due team che scopriremo dopo le gare di domenica 2 febbraio quando anche i gruppi A e B giocheranno la loro fase di ritorno.