Non basta una buona Wash4Green, Milano si prende l’intera posta in palio

Akrari e compagne escono a mani vuote dal campo della formazione milanese ma ritrovano un buon approccio alla gara e un gioco decisamente più convincente e incisivo rispetto alla gara con Talmassons. Al di là di un quarto set dominato dalle padrone di casa, il match si è giocato a lunghi tratti in equilibrio, spesso punto a punto con le pinelle brave ad annullare due palle set nel primo parziale e vincere di misura. Orro e compagne, nonostante i tanti errori al servizio (15) lavorano molto bene in attacco, Egonu (24 punti) a tratti risulta incontenibile e al centro Heyrman e Kurtagic siglano 6 dei 13 muri totali. In seconda linea Sylla è attenta e Gelin è su ogni pallone, suo il premio Mvp. Nella metà campo ospite manca il gioco dal centro mentre Sorokaite e Smarzek sono ancora i principali terminali offensivi, rispettivamente 13 e 14 punti. Domenica la Wash4Green è chiamata ad un altro importante appuntamento, al Pala Bus Company arriva la Prosecco Doc Imoco Conegliano.

LA PARTITA

1 SET | Egonu porta subito Milano a +3 (4-1). La fast di Heyrman difende il vantaggio ma Pinerolo, ripresa palla con l’errore di Cazaute in attacco accorcia (11-10). Sylla non trova il rettangolo rosa ed è sorpasso Wash4Green (11-12). Si procede punto a punto, nel finale le padrone di casa rimettono la testa avanti (22-20) ma Sorokaite e Smarzek riportano il set in perfetto equilibrio (22-22). Sylla, ben smarcata da Orro mette a terra il 23-22 poi Akrari manda out regalando il set point. Marchiaro ferma il gioco. La pausa funziona, le pinelle annullano la prima palla set e l’errore di Cazaute porta ai vantaggi il parziale. Smarzek firma il controsorpasso (24-25) poi l’attacco di Egonu finisce out ed è 1-0 Pinerolo.

2 SET | Avvio equilibrato con la Numia che si porta in doppio vantaggio sul 6-4. Egonu spinge sull’acceleratore, prima attacca poi dai nove metri piazza il punto del 13-9. Veloce di Heyrman ed è 16-11. Moreno non passa, il suo attacca trova le mani ben piazzate di Cazaute (19-14). La Wash4Green si rifà sotto sfruttando due errori delle padrone di casa (21-19) ma Milano riporta palla nella propria metà campo e chiude con il secondo tocco vincente di Orro (25-20).

3 SET | Qualche errore di troppo per le pinelle nella fase iniziale del set (4-1). Marchiaro chiama subito il primo time out e al rientro in campo Smarzek e Perinelli azzerano le distanze (6-6). Il muro di Milano sale in cattedra portando la squadra a +5 (13-8). Dai nove metri Sorokaite accorcia (15-14) poi è Cazaute in attacco a rimettere le distanze (18-14). Nel finale Orro si affida a Sylla (22-19) poi due errori consecutivi della Wash4Green portano Milano sul 2-1 (25-19).

4 SET | Le padrone di casa vogliono chiudere il match e lo dimostrano sin dai primi punti del quarto parziale. (6-2). Pinerolo fatica nel gioco con i centrali mentre dall’altra parte della rete Kurtagic e Heyrman lavorano molto bene. È Sorokaite a mettere a terra il pallone del cambio palla sul punteggio di 7-3. Nella metà campo di casa, nonostante qualche errore di troppo dalla linea dei nove metri, tutto funziona bene, Egonu martella e Gelin difende l’impossibile (18-8). Cazaute ferma Smarzek per il 22-10. Senza difficoltà Milano chiude 25-17.

SALA STAMPA

Laura Heyrman (Numia Vero Volley Milano): «Questa sera abbiamo guadagnato 3 punti molto importanti per la classifica, ci avviciniamo a Scandicci e ci stacchiamo da Novara. Stiamo migliorando il nostro gioco partita dopo partita e questo ci dà molta fiducia, siamo pronte per le prossime partite».

Yasmina Akrari (Wash4Green Pinerolo): «Dopo la sconfitta di sabato sera ci dovevamo tirare su soprattutto per il modo in cui avevamo affrontato la partita. Adesso abbiamo la sfortuna ma anche la fortuna di aver affrontato Milano e dover affrontare domenica Conegliano per concentrarci di più su di noi e giocare più libere. Oggi ne abbiamo approfittato per ritrovare un po’ il divertimento che ci è mancato. Chiaro che contro una squadra del genere con i suoi break diventa tutto un po’ più difficile però tutto sommato abbiamo ripreso la buona strada».

IL TABELLINO

NUMIA VERO VOLLEY MILANO 3

WASH4GREEN PINEROLO 1

Parziali (24/26, 25/20, 25/19, 25/17)

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Cazaute 19, Heyrman 11, Orro 3, Kurtagic 9, Sylla 11, Egonu 24, Gelin (L), Guidi, Daalderop. Non entrate: Pietrini, Danesi, Konstantinidou, Fukudome (L). All. Lavarini.

WASH4GREEN PINEROLO: Sorokaite 13, Cambi 5, Sylves 1, Smarzek 14, Akrari 6, Perinelli 3, Moro (L), Bracchi 3, Cosi 2, Moreno, Avenia. Non entrate: Bussoli, D’Odorico, Di Mario (L). All. Marchiaro.

ARBITRI: Salvati Serena, Saltalippi Luca.

NOTE | Spettatori: 1852. Durata set: 30’, 26’, 26’, 25’. Tot 107’. MVP: .