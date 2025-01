Reale Mutua, altra pesante sconfitta: Forlì vince con autorità

La trasferta sul campo dell’Unieuro porta un’altra sconfitta piuttosto pesante per 80-61. Dopo un primo quarto equilibrato, i gialloblù – guidati in panchina dagli assistenti allenatori Iacozza e Tosarelli per sopperire all’assenza di coach Boniciolli, colpito da influenza – sono calati di lucidità e i padroni di casa ne hanno approfittato per sciogliersi in attacco e allungare. Al primo vero parziale subito (13-0 sul finire del secondo quarto), Torino non è più riuscita a reagire e Forlì ha vinto con autorità. Non bastano 19 punti di Ajayi, 15 di Taylor e 12 di Schina.

QUINTETTI

Forlì: Tavernelli, Harper, Perkovic, Gaspardo, Magro

Torino: Schina, Taylor, Severini, Ajayi, Ladurner

Primi minuti di gioco della Reale Mutua piuttosto simili a quelli della sfida contro Cento, con i gialloblù che fanno fatica a trovare la via del canestro e Forlì che conduce il punteggio in avvio di gara. A differenza di tre giorni fa, però, Torino può trovare in Taylor – tornato in quintetto – un riferimento per sbloccarsi in attacco e non perdere così il contatto con i padroni di casa, complice anche un inizio non esaltante neanche da parte dei forlivesi. Il primo quarto si chiude così sul 15-14 per l’Unieuro.

Polveri bagnate in avvio di seconda frazione. La pallacanestro che si vede sul parquet non è esattamente entusiasmante su entrambi i lati del campo dal punto di vista estetico, con diverse palle perse da una parte e dall’altra. Torino prova a prendere ritmo andando da Ajayi in post basso, Forlì si sblocca dall’arco con Harper. I gialloblù si affidano al duo Ajayi-Taylor ma dall’altra parte Harper si scalda da tre per l’Unieuro e firma così un primo tentativo di allungo. Torino cala di lucidità prima dell’intervallo lungo, Forlì ne approfitta per creare un solco importante andando negli spogliatoi sul punteggio di 37-25, grazie a un parziale di 13-0 per chiudere la prima metà di gara con un vantaggio in doppia cifra.

Strada sempre in salita per la Reale Mutua al rientro in campo: il body language dei gialloblù non è particolarmente incoraggiante e i padroni di casa incrementano il gap fino al +19 nei primi minuti del terzo quarto (53-34 al 25’). È buio totale per Torino, completamente senza fiducia e quindi il divario aumenta a valanga con il gruppo forlivese che è in totale controllo del gioco con un quarto ancora da giocare. Il punteggio al termine della terza frazione è 65-42.

Esito del match ormai in archivio con Torino che ha alzato bandiera bianca e Forlì che ha la vittoria in cassaforte. L’ultimo quarto è ormai pura formalità con i padroni di casa che gestiscono l’ampio vantaggio creato tra la seconda e la terza frazione ai danni della Reale Mutua. Finisce 80-61.

Alessandro Iacozza in sala stampa al termine della partita: «Complimenti a Forlì che ha vinto con merito la partita, con una grande prestazione fornita stasera. Da parte nostra, abbiamo fatto un piccolo passo avanti dal punto di vista dell’approccio alla gara rispetto alla scorsa gara contro Cento. Il parziale pesante di 13-0 con cui si è chiuso il secondo quarto ha indirizzato la partita. Abbiamo cercato delle contromisure nel secondo tempo senza riuscire a limitare la produzione offensiva di Forlì.»

Unieuro Forlì 80

Reale Mutua Torino 61

Parziali (15-14, 22-11, 28-17, 15-19)

Forlì: Pollone 10, Pascolo 2, Sanviti, Errede, Del Chiaro 5, Gaspardo 12, Magro, Tavernelli 11, Cinciarini 16, Perkovic 10, Harper 14, Parravicini ne. Rimbalzi: 35 (Gaspardo 7). Assist: 19 (Harper 6).

Torino: Schina 12, Taylor 15, Seck 4, Ghirlanda 2, Severini 4, Ajayi 19, Gallo, Montano 3, Ladurner 2, Osatwna ne. Rimbalzi: 34 (Taylor 6). Assist: 8 (Taylor 3).