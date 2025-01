Chieri ’76 presenta al PalaSermig i nuovi progetti sociali con Amauri Ribeiro

Medaglia d’oro di pallavolo alle Olimpiadi di Barcellona 1992 da giocatore con il Brasile, e soprattutto fino a dicembre commissario tecnico della nazionale italiana femminile di sitting volley che ha condotto alla qualificazione alle Paralimpiadi di Tokyo e Parigi arrivando quinto, Amauri Ribeiro è stato coinvolto dal Chieri ’76 in un progetto sociale di ampio respiro che lo porterà a essere sia allenatore delle squadre di sitting della DiaSorin Chieri ’76, sia direttore tecnico della pallavolo giovanile del Sermig con cui il Chieri ’76 già collabora da un paio d’anni.

«Abbiamo deciso di fare un salto di qualità puntando su un tecnico di esperienza e grande profilo internazionale come Amauri», sottolinea il presidente del Chieri ’76 Filippo Vergnano. «Abbiamo già avuto il piacere di lavorare fianco a fianco con lui per diverse edizioni della DiaSorin Cup apprezzandone le qualità umane oltre alle indubbie doti professionali. Crediamo sia la persona giusta per dare nuovi impulsi alla crescita del nostro settore di sitting volley e dei “gemellaggi” pallavolistici con il Sermig e CasaUgi, progetti a cui teniamo molto».