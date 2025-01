Sconfitta per la Paffoni: la Novipiù scappa nel secondo tempo

La sfida si accende fin dai primi minuti con entrambe le formazioni che si ribattono colpo su colpo, senza mai trovare uno strappo vero e proprio capace di indirizzare il match. Dalton va in doppia cifra e trascina il gioco di squadra della Novipiù, mentre Paolin e Stepanovic provano a rispondere dall'altra parte, chiudendo i primi 10' sul 29-26. Nel secondo quarto la Fulgor continua a battagliare, ma il talento di Martinoni scava il break a metà della frazione e la schiacciata di Dalton segna un pericoloso +10 (47-37) per i padroni di casa. Misters cerca di trascinare i suoi e con Mazzantini e Balanzoni ricuce lo svantaggio fino al 50-46 dell'intervallo.

Nella ripresa la Novipiù torna ad attaccare e guidata da 7 punti consecutivi di Martinoni tocca il +12 (62-50) dopo poco più di 2' di gioco. I rossoverdi non demordono e restano sul pezzo cercando di risalire la china, non trovando però il ritmo necessario per agganciare i padroni di casa, che mantengono le distanze e si portano sul 76-55 al 30'. Ultimo periodo senza grandi sussulti in cui Monferrato tiene ben salde le redini del gioco: Martinoni è ancora protagonista per i suoi e guida la difesa del vantaggio; capitan Balanzoni cerca di ridurre il gap affiancato da Misters e Mazzantini, ma la Fulgor non riesce mai veramente a riavvicinarsi, lasciando la Novipiù a tagliare il traguardo a braccia alzate.

Novipiù Monferrato Basket 95

Paffoni Fulgor Basket Omegna 87

Parziali (29-26, 21-20, 26-19, 19-22)

Novipiù Monferrato Basket: Niccolo Martinoni 24 (8/13, 1/2), Dalton Pepper 22 (7/13, 2/8), Francesco Guerra 18 (0/0, 5/6), Simone Vecerina 8 (1/5, 2/5), Jakub Wojciechowski 7 (2/2, 0/2), Umberto Stazzonelli 6 (2/6, 0/2), Francesco Marcucci 5 (1/2, 1/3), Pietro Basta 3 (0/0, 1/1), Mamoudou Dia 2 (1/1, 0/0), Luca Ravioli 0 (0/0, 0/0), Mario Bertaina 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 22 - Rimbalzi: 34 6 + 28 (Dalton Pepper 6) - Assist: 18 (Dalton Pepper 6)

Paffoni Fulgor Basket Omegna: Andris Misters 20 (4/10, 4/10), Jacopo Balanzoni 17 (8/13, 0/0), Francesco Paolin 14 (3/5, 1/3), Saverio Mazzantini 13 (1/6, 3/3), Arsenije Stepanovic 11 (4/4, 1/3), Massimiliano Ferraro 6 (0/1, 2/3), Matteo Maruca 4 (2/4, 0/2), Matteo Corgnati 2 (1/3, 0/1), Diego Terenzi 0 (0/0, 0/0), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0), Tommaso saverio Bellarosa 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 9 - Rimbalzi: 34 7 + 27 (Andris Misters, Jacopo Balanzoni 8) - Assist: 20 (Jacopo Balanzoni, Francesco Paolin, Matteo Corgnati 4)