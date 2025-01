BCC Derthona: a Sassari l’ultimo impegno prima della finestra FIBA

Ultimo impegno prima della finestra FIBA di qualificazione a EuroBasket Women 2025 per l’ Autosped BCC Derthona , che sarà impegnata domani alle ore 15 al PalaSerradimigni contro la Dinamo Banco di Sardegna Sassari , una delle tre squadre, insieme al BCC e alla Reyer Venezia, ad avere sia la squadra maschile che la femminile in Serie A.

La gara di domani rappresenta il giro di boa del girone di ritorno della formazione allenata da Orazio Cutugno, che dopo la pausa Nazionali sarà protagonista della semifinale di Coppa Italia contro l’Umana Reyer Venezia (palla a due alle ore 18 di venerdì 14 febbraio alla Inalpi Arena di Torino) e poi chiuderà la stagione regolare con quattro appuntamenti casalinghi nelle ultime cinque giornate.

La Dinamo si è resa protagonista di una grande stagione in EuroCup Women, centrando per la prima volta nella sua storia l’accesso ai quarti di finale. Giovedì 20 e giovedì 27 febbraio, in gara di andata e ritorno a somma di punteggio contro il Club Universitario de Ferrol, la formazione allenata da Antonello Restivo avrà la possibilità di conquistare un traguardo ancora più prestigioso, l’accesso alla semifinale.

La gara di andata giocata alla Cittadella dello Sport e condotta nel punteggio dall’Autosped per lunghi tratti, è terminata con il punteggio di 71-61.

A presentare ora la sfida che attende il BCC è, come di consueto, coach Orazio Cutugno: «Ci aspetta una partita molto intensa contro una squadra competitiva che ha desiderio di rivalsa in campionato, cosa che la accomuna a noi in questo momento. I nostri obiettivi sono controllare in difesa la capacità della Dinamo di prendere vantaggi negli uno contro uno delle esterne e avere una importante presenza a rimbalzo».