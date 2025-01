Reale Mutua Torino: coach Matteo Boniciolli non sarà presente in panchina a Rieti

Reale Mutua Basket Torino comunica che il proprio capo allenatore, coach Matteo Boniciolli, non sarà presente in panchina nella prossima partita di campionato in trasferta contro la Real Sebastiani Rieti, poiché dovrà sottoporsi a ulteriori accertamenti medici dopo la forma influenzale che lo ha colpito nei giorni scorsi e che gli aveva già impedito di guidare la squadra nell’ultima partita fuori casa di mercoledì a Forlì.