Reale Mutua Torino ’81 Iren: domani big match contro Sori

Sfida ad alta quota questo sabato alla piscina Stadio Monumentale di Torino, dove si affrontano la Reale Mutua Torino ’81 Iren contro il Futuenergy R.N. Sori che occupano rispettivamente il secondo e il terzo posto in campionato. I ragazzi di Simone Aversa arrivano dalla vittoria convincente per 16-6 contro il Metanopoli e vorranno vincere davanti ai propri tifosi per staccare i liguri in classifica. Il Sori, allenato da Guillermo Molina, ex calottina di Pro Recco e Brescia, è la rivelazione del girone Nord e, con la vittoria esterna per 11-13 contro il Bogliasco, si trova a meno un punto dai gialloblù.