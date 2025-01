Reale Mutua Fenera Chieri ’76:  anticipo dell’ottava giornata contro Bergamo

Domani, sabato 1 febbraio , va in scena la partita fra Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Bergamo , anticipo dell’ottava giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà con fischio d’inizio alle ore 20,45 e diretta televisiva in chiaro su Rai Sport. Per le biancoblù si tratta dell’ultimo match della regular season al PalaFenera, i successivi impegni casalinghi di campionato con Scandicci (15 febbraio) e Milano (1 marzo) si giocheranno infatti al Pala Gianni Asti di Torino.

Oltrepassato il giro di boa del girone di ritorno, l’incontro con Bergamo apre l’ultimo mese di campionato. Sei partite da cui Spirito e compagne cercheranno di ottenere il massimo in ottica post season. Si inizia con una sfida, quella con Bergamo, che mette in palio punti importantissimi. Le orobiche hanno 2 punti meno di Chieri che con una vittoria farebbe un prezioso passo avanti verso il quinto posto, e otterrebbe anche la matematica qualificazione ai play-off con cinque giornate d’anticipo in caso di un risultato favorevole da Pinerolo.

Nel girone d’andata Chieri si è imposta 1-3 a Treviglio, portando a sei i successi nei sette precedenti col Volley Bergamo 1991. Considerando anche la precedente società orobica i precedenti in A1 salgono a dieci, con un bilancio complessivo di otto affermazioni chieresi a due.

Due le ex, entrambe nelle file di Bergamo: Martina Armini e Virginia Adriano.

«Non è mai facile giocare contro Conegliano, loro quest’anno sono di un altro livello, abbiamo fatto del nostro meglio non è bastato contro una squadra così forte – fa il punto Lucille Gicquel iniziando la sua analisi dal precedente impegno di campionato con Conegliano – Abbiamo avuto finalmente una settimana senza partite e quindi siamo riuscite a recuperare un po’ e lavorare su alcuni punti da migliorare per le prossime gare. Ora ci attende Bergamo, una bella squadra quest’anno con molta stabilità. Ha solo 2 punti meno di noi e quindi è una partita importante per il resto del campionato. Sara sicuramente una partita lunga e difficile. Dobbiamo entrare in partita rapidamente e giocare con aggressività e determinazione. Dovremo dimostrare la nostra forza di squadra per portare a casa la vittoria».