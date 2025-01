Squali, con Pavia scontro al vertice per chiudere il primo cerchio

L’ Oleggio Magic Basket ospita la Pallacanestro Pavia 1933 sabato 1 febbraio alle 20.30 a Boffalora. Match clou poiché in palio ci sono due punti utilissimi per la seconda fase di stagione.

Lancia la carica il capitano Andrea Pilotti: «Sfida al vertice per noi, affrontiamo una squadra talentuosa e lunga e lo ha dimostrato contro Tortona nell’ultima sfida. Sono punti che ci servono e siamo pronti, - dice il capitano - credo che all’andata, vincendo dopo una sfida sofferta abbiamo capito che i risultati in partita dipendono da noi, dal nostro gioco. Sappiamo dire la nostra e la nostra posizione in classifica ne è un esempio».