Collegno Basket: ultima sfida della prima fase, domani arriva Gallarate 

Sabato 1 febbraio alle ore 20:45, i Lions scendono in campo al PalaCollegno per affrontare la Esse Solar Gallaratese nell’ultimo match della prima fase della Serie B Interregionale. Una vittoria sarebbe molto importante in ottica seconda fase, vista la formula per la quale le formazioni qualificate partiranno con i punti ottenuti, solamente negli scontri diretti, della fase iniziale con le squadre qualificate dalla propria Division.