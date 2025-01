Tecnoengineering Moncalieri in cerca di riscatto: al PalaEinaudi arriva Cagliari

Domani, sabato 1 febbraio alle ore 17:00 , le gialloblù ospitano al PalaEinaudi la Sardegna Marmi Virtus Cagliari nella quarta giornata di ritorno del campionato Techfind Serie A2 . La sconfitta esterna contro Basket Foxes Giussano (70-65) ha riacceso la lotta nella zona play-out, coinvolgendo anche Torino. Un match combattuto, in cui le Lunette hanno chiuso avanti di cinque lunghezze all’intervallo (29-34), salvo poi subire il rientro delle padrone di casa. Le lombarde hanno raggiunto un massimo vantaggio di 13 punti nel periodo finale, rendendo vana la reazione di Moncalieri. Miglior marcatrice gialloblù Sammartino (19 punti), seguita da Grosso e Salvini (11 punti ciascuna).

Le avversarie di giornata, Sardegna Marmi Cagliari, stanno attraversando un momento complicato: una sola vittoria nelle quattro gare del 2025, a fronte di un ottimo girone di andata. La squadra sarda arriva dalla pesante sconfitta casalinga contro Livorno, match in cui ha faticato a trovare il ritmo offensivo. Coach Staico si affida all’esperienza di El Habbab(13.7 punti di media) e Naczk (12.1), oltre alla giovane Trozzola (10.7). Completano il roster Valtcheva (5.9) e Cadoni(5).

Nella gara d’andata, Moncalieri ha lottato fino all’ultimo secondo, recuperando per tre volte svantaggi significativi, incluso il -16 nel terzo quarto. Grande prova di carattere per le ragazze di coach Terzolo, trascinate da capitan Cordola e dalle giocate decisive di Mitreva. Per Cagliari sugli scudi El Habbab (19 punti) e Naczk (15), con Cadoni dominatrice a rimbalzo (8 punti, 15 rimbalzi).

La palla a due è quindi fissata per domani alle ore 17:00, con ingresso gratuito al PalaEinaudi e diretta streaming sul canale YouTube Moncalieri BasketBall. La direzione di gara sarà affidata ai Sig.ri Mammola Tommaso e Purrone Alberto.