Il BCC allunga nel finale e batte Sassari

La squadra allenata da Cutugno porta tre giocatrici in doppia cifra (Fontaine 17, Penna 15, Zahui B. 10 e 14 rimbalzi, di cui uno offensivo fondamentale nel finale) e si prepara ora, dopo la pausa per la finestra FIBA, al grande appuntamento con la storica semifinale di Coppa Italia in programma venerdì 14 febbraio alle ore 18 all’Inalpi Arena di Torino contro l’Umana Reyer Venezia.

Prima frazione di gioco equilibrata al PalaSerradimigni: è il BCC a condurre nel punteggio per larghi tratti, ma nelle battute conclusive le giocate di Carangelo e Diallo-Dieng valgono il sorpasso della Dinamo. Al 10’ il parziale è 17-16. Nel secondo periodo la difesa dell’Autosped sale di livello e alimenta l’attacco, più fluido ed efficace nel trovare buone soluzioni di tiro. La squadra allenata da Cutugno torna a condurre e allunga a tre possessi (30-38) il proprio margine all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi, il BCC piazza un nuovo break, guidato da Penna, che vale il nuovo massimo vantaggio (37-49), prima che nel finale del quarto Carangelo riporti Sassari a -7 (44-51). Nell’ultimo periodo la Dinamo profonde il massimo sforzo per rientrare in gara e impatta a 57 con i tiri liberi di Pastrello a due minuti dalla fine. Quattro punti filati di Fontaine e due liberi di Attura, unitamente a 3 rimbalzi offensivi decisivi (2 di Dotto e 1 di Zahui) ridanno due possessi di margine all’Autosped e sugellano la vittoria del BCC per 57-63.

Le parole di Nathalie Fontaine: «Abbiamo giocato in modo duro gli ultimi minuti della gara, trovando giocate importanti dopo avere fatto alcuni errori nelle azioni precedenti, ma era importante vincere. Abbiamo avuto un periodo difficile ultimamente, ma ci siamo compattate: sappiamo l’importanza di ogni partita e cerchiamo di mettere sempre più energia e impegno».

Così coach Orazio Cutugno: «Comincio partendo con un in bocca al lupo a Pastrello, sperando che non sia nulla di grave il suo infortunio, e alla Dinamo per il prosieguo in EuroCup e campionato. Venivamo da un periodo difficile, ma siamo state solide per buona parte della partita e abbiamo posto attenzione su alcune cose, tra cui la difesa e le collaborazioni offensive, su cui abbiamo lavorato in settimana. Sul +13 avremmo potuto concretizzare qualche vantaggio in più, ma ci sono anche meriti della Dinamo che è una squadra che non molla mai e ha giocatrici di qualità. Volevamo appoggiare la palla dentro l’area e prendere vantaggi con le nostre lunghe: lo abbiamo fatto con una certa costanza per tutta la gara. Siamo contenti del contributo di tutte le gioicatrici, frutto del buon lavoro fatto in settimana. La nostra tenuta mentale è quella di una squadra esperta che ha giocatrici che sanno prendersi le responsabilità e sanno fare le scelte giuste nei momenti decisivi. Questo successo ci lascia ben sperare per il prosieguo della stagione».

Dinamo Banco di Sardegna Sassari 57

Autosped BCC Derthona 63

Parziali (17-16, 30-38, 44-51)

Sassari: Nieddu ne, Gonzales 6, Begic ne, Carangelo 19, Toffolo 3, Natali 12, Pastrello 5, Taylor 8, Diallo 6, Grattini ne. All. Restivo

BCC Derthona: Dotto 6, Marangoni 2, Fontaine 17, Milani 2, Premasunac 2, Leonardi ne, Zahui B. 10, Arado 3, Attura 6, Melchiori ne, Penna 15, Gatti ne. All. Cutugno