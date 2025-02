La Reale Mutua Torino ’81 Iren vince la sfida contro il Futurenergy R.N. Sori

LA PARTITA

Inizia il match e la Reale Mutua si porta subito in vantaggio con la rete di Novara e raddoppia con il gol di Gattarossa. I ragazzi di Simone Aversa continuano ad attaccare ed è ancora Novara a realizzare il 3-0. Il Sori prova a entrare in partita e accorcia con Villa, ma Ermondi non ci sta e fa il +3 in superiorità numerica. Si rientra in acqua per il secondo tempo di gioco e il Sori segna il 4-2 con il mancino Daniel Munk, ma la Torino ’81 non molla la presa: Colombo e Cigolini realizzano le superiorità numeriche del 6-2. I padroni di casa accelerano con Tononi che fa il +5 e con l’uomo in più di Gattarossa che realizza l’8-2 al termine del secondo quarto.