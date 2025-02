Cuneo porta a casa un solo punto dal confronto con Acicastello

Oltre due ore e mezza di partita al PalaCatania che hanno visto per la prima volta in campo da titolare Giulio Sabbi per la compagine siciliana. Esordio per il brasiliano Daniel De Souza Maciel con la MA Acqua S.Bernardo Cuneo, in campo da titolare nel primo e secondo set. I ragazzi di coach Battocchio partono con il giusto approccio, aggiudicandosi il primo set, poi il recupero dei padroni di casa, ma i biancoblù con tutte le forze si portano nuovamente in vantaggio strappando il terzo parziale ai vantaggi. Qualche rammarico per non aver colto le occasioni nei momenti importanti e aver ceduto la quarta frazione agli avversari. Il tie-break si conclude a favore di Acicastello che passa avanti in classifica, ma domenica 9 febbraio alle ore 16.00 si torna a giocare in casa contro Palmi per l’8^ giornata di ritorno.