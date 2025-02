Collegno Basket: i Lions ruggiscono al PalaCollegno, Gallarate domata!

Collegno trova nella coppia Tarditi-Milone le armi vincenti per superare Gallarate. Il capitano biancorosso firma 23 punti, risultando decisivo con il suo contributo dall’arco e a rimbalzo, mentre Milone (22) guida l’attacco con accelerazioni letali e punti pesanti. Fondamentale anche Fracasso (12), autore di una tripla chiave nel finale.

Dall’altra parte, Gallarate si è affidata alla precisione di Molteni (18), alla leadership di Bloise (17), capaci di tenere a galla i biancoblù con giocate di puro talento, e alla fisicità di Antonelli (15), che sotto canestro lotta fino all’ultimo.

I Lions portano a casa una importantissima vittoria in ottica seconda fase. Ora, in attesa degli altri verdetti sul campo, la formula della fase a "orologio" prevede che le formazioni delle 2 Division di ogni Conference in base al piazzamento ottenuto nella prima fase verranno suddivise nel Play-In Gold (in cui si qualificano le prime 6 classificate delle 2 Division di ogni Conference) e nel Play-In out (in cui si qualificano le squadre classificate tra il 7º e il 12º posto delle 2 Division di ogni Conference). Ogni Formazione andrà a disputare 12 partite tra gare di andata e ritorno con le squadre dell’altra Division. Le formazioni qualificate partiranno con i punti ottenuti, solamente negli scontri diretti, della Fase iniziale con le squadre qualificate dalla propria Division.

LA GARA

Il match si apre con un avvio fulminante di Collegno: i ragazzi di coach Comazzi partono fortissimo, piazzando un break di 9-0 in poco più di tre minuti grazie all’energia di Obase e Milone e alla precisione dall’arco di capitan Tarditi. I galletti faticano a trovare ritmo offensivo e i Lions allungano fino al +21 con una pioggia di triple che incendia il pubblico del PalaCollegno. Gallarate, però, reagisce e chiude il primo quarto riducendo il gap sul 33-17.

Nel secondo periodo, gli ospiti iniziano a colpire con continuità dall’arco grazie a Molteni e Mercante, mentre Antonelli domina nel pitturato. Collegno trova punti importanti da Tarditi, De Bartolomeo e Fracasso, ma Gallarate rosicchia terreno e all’intervallo il tabellone recita 52-38 per i Lions.

Al rientro dagli spogliatoi, i lombardi alzano l’intensità difensiva e costringono Collegno a qualche errore di troppo. Milone prova a tenere a distanza gli ospiti con accelerazioni fulminanti, ma Gallarate si avvicina sempre di più, trascinata dalle triple di Molteni e Redaelli. Collegno perde fluidità in attacco e gli ospiti si portano fino al -7 prima della fine del terzo quarto (69-62).

L’ultimo periodo è una battaglia punto a punto: Collegno commette subito 4 falli e Gallarate sfrutta i tiri liberi. Bloise accende i lombardi con cinque punti in fila, mentre Milone e Fracasso rispondono per i biancorossi. A quattro minuti dalla fine regna l’equilibrio assoluto, con Antonelli e Castellino protagonisti su entrambi i lati del campo. Nel finale, Fracasso fa esplodere il PalaCollegno con una tripla pesantissima per l’88-85. Obakhavbaye stoppa un tentativo ospite e Milone segna uno dei due liberi a disposizione. Nell’azione successiva De Bartolomeo gioca il pick and roll con Obakhavbaye ed il lungo biancorosso si ritrova sotto canestro con due punti facili tra le mani. Gallarate tenta il tutto per tutto con Molteni e Mercante, ma i Lions sono perfetti dalla lunetta e chiudono la contesa sul 93-87.

TABELLINI

Collegno Basket – Esse Solar Gallaratese 93-87

Parziali (33-17, 19-21, 17-24, 24-25)

Collegno Basket: Obase 8, Bossola 3, Milone 22, Castellino 8, Tarditi 23, Quagliotto ne, Fracasso 12, Obakhavbaye 5, Grillo 2, Lo Buono ne, Ferrero ne, De Bartolomeo 10. All. Comazzi. Ass. Ancona, Di Gioia.

Esse Solar Gallaratese: Bloise 17, Orlandi 2, Fedeli ne, Antonelli 15, Mercante 11, Golino 4, Molteni 18, Redaelli 6, Chinellato 8, Barzon ne, Fioravanti 6. All. Mosti.