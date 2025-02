Oleggio Magic Basket: vittoria netta contro Pavia

Che ciliegina sulla torta per l’ultima sfida della prima fase! L’ Oleggio Magic Basket batte la Pallacanestro Pavia 1933 98-65 e si assicura così altri due punti preziosi in ottica della seconda fase. Le sfide di questa ultima giornata, non ancora tutte disputate, forniranno il quadro completo di chi accede e quindi dei punti che saranno portati con sè.

Per gli Squali in campo Casella, Toffanin, Lonati, Garavaglia e Suigo; per Pavia (senza Smith e Apuzzo) Hidalgo, Temporali, Avanzini, Carpani e Bogunovic. Due azioni ed è 5-0 a firma Toffanin, con Lonati 8-0 e time out per Pavia. Il primo degli avversari ad andare a segno è Carpani dalla lunetta (8-2), Squali sempre avanti per l’11-4 e poi 19-14, sono Lomele e Bogunovic ad accorciare (21-18) e alla prima sirena è 24-20. Pavia torna a contatto con un gioco da tre punti (26-26), Lonati apre il parziale dall’arco e capitan Pilotti spara per il 36-27. Bogunovic ai liberi (39-33), Borsani ne piazza cinque in fila, Garavaglia e Casella usano le frecce dall’arco ed è 54-35 (parziale di 15-2). All’intervallo è 57-36 con altra tripla di Casella.

Garavaglia gira subito in lunetta con tre liberi e in due azioni è 62-38; il divario è ampio (65-40 con Lonati) e gli Squali sono bravi a ridurre al minimo le soluzioni degli avversari. Ceccato da tre per il 76-47, Karem corre in contropiede ed è 78-47, terza sirena e il tabellone indica 80-51. Nell’ultimo quarto i biancorossi sono bravi a gestire il tesoretto costruito fino a quel momento, con Karem è 82-51, poi per qualche azione nessuna delle due formazioni va a segno, ci pensa Borsani per l’86-56, Suigo per il 90-60 con quattro minuti di gioco ancora da giocare. Il tempo scorre e quando la quarta sirena suona parte la festa: 98-65.

Oleggio Magic Basket 98

Pallacanestro Pavia 1933 65

Parziali (24-20; 33-16; 23-15; 18-14)

Oleggio: De Ros, Casella 14, Karem 6, Pilotti 9, Toffanin 5, Borsani 14, Suigo 15, Lonati 20, Garavaglia 11, Ceccato 4, Van Elswyk, Kovachev. All. Catalani.

Pavia: Carpani 7, Brboric 2, Bogunovic 18, Temporali 2, Hidalgo 13, Genovese ne, Manna 7, Avanzini 9, Lomele 4, Moro 3. All. Veneroni.