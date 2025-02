Fulgor Basket: Mestre corsara al Pala Cipir

Beffa casalinga per la Paffoni , che al Pala Cipir combatte una lunga battaglia con la Gemini Mestre , in cui però sono gli ospiti a spuntarla con il punteggio di 70-74 .

Match sempre sul filo del rasoio in cui la Fulgor è la prima a cercare la fuga con Stepanovic e Balanzoni. Il 9-5 di parziale però dura poco grazie alla tripla di Brambilla, che preme sull'acceleratore ospite e permette loro di mantenere il ritmo fino al sorpasso di fine primo quarto con i liberi di Aromando. La seconda frazione si apre su un 19-21 che tiene in equilibrio le due squadre per qualche minuto: Maruca e Ferraro ci riprovano e la Paffoni prende un minimo vantaggio che la Gemini è brava a non lasciar incrementare, restando all'inseguimento grazie a un'altra tripla di Brambilla che tiene i suoi a -1 all'intervallo. Dopo la pausa lunga la corsa si fa serrata: Stepanovic e Paolin recuperano le redini a ogni sorpasso esterno, ma Mestre è sempre in agguato e la schiacciata di Aromando lascia il via libera al primo vero break dell'incontro, che fa sprofondare la Fulgor fino al -14 (49-63), con solo la tripla di Ferraro a porre rimedio prima del 30'. Nell'inseguimento finale è Stepanovic a prendere la squadra sulle spalle, con una volontà di rientrare che permette ai rossoverdi di avvicinarsi lentamente. La Paffoni vede più volte il -4 e ci prova fino alla fine, ma Rubbini è una sentenza e la Gemini respinge ogni assalto, negando ogni possibilità di rientro e chiudendo la gara a proprio favore.

Paffoni Fulgor Basket Omegna 70

Gemini Mestre 74

Parziali (19-21, 18-15, 15-27, 18-11)

Paffoni Fulgor Basket Omegna: Arsenije Stepanovic 15 (2/4, 3/4), Saverio Mazzantini 11 (3/6, 1/2), Jacopo Balanzoni 10 (4/6, 0/1), Massimiliano Ferraro 9 (3/5, 1/4), Francesco Paolin 8 (3/6, 0/2), Andris Misters 6 (3/3, 0/4), Matteo Maruca 6 (0/1, 0/1), Matteo Corgnati 5 (1/4, 1/3), Diego Terenzi 0 (0/0, 0/0), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0), Martino Forte 0 (0/0, 0/0), Tommaso saverio Bellarosa 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 14 / 17 - Rimbalzi: 26 3 + 23 (Arsenije Stepanovic 8) - Assist: 10 (Arsenije Stepanovic , Francesco Paolin, Matteo Maruca 2).

Gemini Mestre: Simone Aromando 19 (6/12, 1/1), Michele Rubbini 13 (2/3, 3/4), Luca Brambilla 10 (2/3, 2/6), Lorenzo Galmarini 10 (5/9, 0/0), Andrea Mazzucchelli 8 (1/2, 2/4), Marco Contento 6 (0/1, 1/2), Andrea Lo biondo 5 (0/1, 1/3), Nicola Giordano 3 (1/4, 0/0), Francesco Reggiani 0 (0/0, 0/3), Marco Porcu 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 10 / 11 - Rimbalzi: 30 6 + 24 (Simone Aromando, Michele Rubbini, Lorenzo Galmarini 6) - Assist: 15 (Simone Aromando 5).