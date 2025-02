La S. Bernardo Campus super Genova 

La S. Bernardo Campus prosegue il cammino del girone di ritorno ad altissimo ritmo e nella sfida in casa contro My Basket Genova vince d’autorità 102-72. Avvio solido (9-0) e primo periodo già ad altissimo punteggio. Ritmo alto, le accelerate di Zampolli, Feliciangeli e il lavoro sotto le plance di Ciocca. Sakellariou inizia con un sottomano in penetrazione centrale una serata che si chiuderà con la bellezza di 30 punti personali (26-17 il primo periodo).